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أخبار العالم

طقس غير مستقر.. رياح وأتربة وأمطار وحرارة عالية تضرب السعودية اليوم

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:21 ص
صدى البلد
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محمود نوفل
توقع عبد العزيز الحصيني ، الباحث في الأرصاد وعضو لجنة تسميات، أن يسود طقس شديد الحرارة علي معظم مناطق المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين، مصحوبا بأمطار خفيفة علي أجزاء من عسير وغرب نجران واليمن وعمان .

كما تشهد بعض المناطق الأخري هبوب للرياح القوية المصحوبة بالأتربة علي مناطق المدينة ومكة وجنوبها إلى جازان ومتوسطة الشدة علي الشرقية ونجران والباحة وعسير وفق توقعات الحصيني.

وقال عضو لجنة التسميات " الحصيني " عبر صفحته الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة " تويتر"  أن الأمطار تشمل أجزاء من جنوب الشرقية نواحي الربع الخالي وأجزاء من دولة الإمارات”.

كما بيًن الحصيني ان موجة الحر - التي بدأت منذ أسبوع - ويشعر بها أبناء المملكة هي الأطول خلال هذا العام، متوقعا أن تستمر لأسبوع آخر وربما أكثر حسب ما ترسمه نماذج الطقس”.

جدير بالذكر أن  الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم  هبوب رياحًا نشطة على أجزاء من مناطق: (الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، نجران، مكة المكرمة، القصيم، حائل، الليث، جازان) وسماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.
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