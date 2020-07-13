من غشنا فليس منا.. حرب على عصابات بـ الغش إتجمعنا وشاومينج ثانوية عامة.. إحالة 3 طلاب جامعيين سربوا الإمتحانات.. والداخلية تغلق جروبات واتس آب

- ضبط عصابات تسريب امتحانات الثانوية العامة على شبكة الانترنت

- إحالة 3 طلاب جامعيين سربوا امتحانات الثانوية العامة للمحاكمة

- الداخلية تضبط عصابات شاومينج 2020 وجروبات الواتس آب





"تسريب امتحانات الثانوية العامة على صفحات التواصل الاجتماعى"، ظاهرة انتشرت خلال الأعوام القليلة الماضية، لجمع الاموال دون النظر لمصالح الشباب.





أحالت نيابة الشئون المالية والتجارية، عصابة غش وتسريب امتحانات الثانوية العامة، إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية؛ بعد القبض على أعضائها البالغ عددهم 3 طلاب جامعيين؛ قاموا بـ تسريب الامتحانات عبر تطبيق "واتساب".





وقررت المحكمة برئاسة المستشار رامي منصور، رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية، وعضوية المستشارين أحمد عبد القهار، ومحمد يوسف، في أولى جلسات محاكمة المتهمين، تأجيل محاكمتهم لجلسة السبت المقبل لحضور المتهمين من محبسهم، والاطلاع وطلبات الدفاع.





تضمن أمر إحالة المتهمين أن نيابة الشئون المالية والتجارية قررت في 8 يوليو الجاري إحالة كل من "محمد.ع.م"، و"محمد.ع.ع"، و"محمد.أ.ع"، طلاب بكليات الحقوق والتربية الرياضية ومعهد الألسن "محبوسين"، إلى المحكمة الاقتصادية؛ لأنهم في غضون 2020 بدائرة قسم أول السلام نشروا أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة للدور الأول علي شبكة المعلومات الدولية من خلال الجروب المسمى بـ "بالغش اتجمعنا" علي تطبيق "واتساب"، وكان ذلك أثناء انعقاد لجان الامتحان بقصد الغش والإخلال بالنظام العام للامتحانات.





كما قام المتهمون باستخدام موقع عبر شبكة المعلومات الدولية المجموعة المسماة بـ "بالغش اتجمعنا" و"غششني شكرا" علي تطبيق واتساب بهدف ارتكاب جريمتهم.





وحازوا أجهزة اتصالات لاسلكية "سماعات اذن" دون الحصول علي تصريح من الجهاز القومي للاتصالات.





وقررت النيابة إحالتهم للمحاكمة طبقا لمواد قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون تنظيم الاتصالات.





وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد طالب قام بتصوير إمتحان اللغة العربية للثانوية العامة أثناء تواجده باللجنة عقب بداية الامتحان، وقام الطالب بتسريبه عبر تطبيق "الواتس آب" من خلال جروب بعنوان "بالغش اتجمعنا" ، تم إتخاذ الإجراءات الإدارية و القانونية حياله.





وبعد امتحان اللغة العربية ، كشفت أجهزة الدولة حقيقة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعى من صورة لبعض الطلبة بإحدى لجان إمتحانات الثانوية العامة والزعم بوجود غش جماعى داخل اللجنة.





وتبين إدعاء إحدى المدرسات بوقوع الواقعة أثناء إمتحانات الثانوية العامة.





وتبين أن الصورة لبعض الطلبة أثناء إستلامهم البوكليت الخاص بمادة التربية الدينية، الذى كان يتم توزيعه عقب إنتهاء فترة إمتحان اللغة العربية، وقيامها بتصويرهم والإدعاء بوجود غش جماعى وبث الصورة على مواقع التواصل الإجتماعى.





وتقدم أولياء أمور الطلبة ببلاغ ضد المُدرسة المشار إليها لقيامها بالتشهير بأبنائهم والإدعاء بواقعة الغش الجماعى، حيث تبين صحة موقف الطلبة، و تم ضبط المُدرسة وإحالتها للنيابة العامة.





وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بالترويج لـ تسريب إمتحانات الثانوية العامة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعى.





ورصدت المتابعة تداول بعض المواقع الإلكترونية، خبر يتضمن إطلاق "هاشتاج" بعنوان "شاومينج بيغشش ثانوية عامة"، عبر أحد تطبيقات التواصل الإجتماعى، وتوجيه رسائل لطلاب الثانوية العامة تتضمن تسريب الإمتحانات وأجوبتها قبل موعد بدئها بحوالى 5 ساعات.





تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات من تحديد القائمين على هذا النشاط وهم (طالبين جامعيين مقيمان بالبحيرة والغربية).





بتقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة الإنترنت.





وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بأسيوط لقيامهما بإدارة "مجموعة" على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر صور أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة.





ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام مجموعة مسماه "ثانوية عامة 2020"، عبر تطبيق المحادثات "واتس آب" بنشر اسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة لمادة اللغة العربية أثناء انعقاد اللجان .





أسفرت الجهود من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات أن المجموعة المشار إليها تدار من خلال حساب منشأ على تطبيق "واتس آب" ويقوم بإدارته طالبان ، مقيمان بدائرة مركز شرطة ديروط بمحافظة أسيوط.





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام" ، ومديرية أمن أسيوط تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وعثر بحوزتهما على 2 هاتف محمول مستخدمان فى إرتكاب الواقعة ، وبفحصهما تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة المشار إليها وصور لأسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة وإجاباتها .





وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه بقصد الاستفادة ماديًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .





وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لإدارة "مجموعات" على مواقع التواصل الاجتماعى يقوم من خلالها بنشر صور أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة.





ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام مجموعة مسماه "الإمتحان على الواتس آب"، عبر تطبيق المحادثات "واتس آب" بنشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة لمادة اللغة العربية أثناء انعقاد اللجان.





أسفرت الجهود من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات عن أن المجموعة المشار إليها تدار من خلال حساب خاص بأحد الأشخاص طالب مقيم بدائرة مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة.





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومديرية أمن البحيرة حيث تم إستهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وعثر بحوزته على الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة المشار إليها وصور لأسئلة وإجابات إمتحان اللغة العربية، واستكمال الفحص تبين إدارته للمجموعة المسماه "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يقوم من خلالها بنشر صور أسئلة وإجابات إمتحان اللغة العربية.





و تبين وجود محادثات بينه وبين آخرين تتضمن صور خاصة بالإمتحانات وأجوبتها وطلبه كروت شحن مقابل إرسال الإجابات لهم، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد الإستفادة ماديًا.





تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط "طالب بالثانوى الزراعى" قام بإدارة جروب على أحد تطبيقات التواصل الإجتماعى على الهواتف المحمولة بعنوان "تسريب إمتحان ثالثة ثانوى 2020" والترويج خلاله بتسريب إمتحانات ثالثة ثانوى نظير مبلغ "١٠٠ جنيه" للمادة.





وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط طالب جامعي؛ لقيامه بتأسيس صفحتين عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واستغلالهما فى الترويج ‏لأسئلة امتحانات شهادة الثانوية العامة.





وأقر المتهم، بنشره الأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب بدء الامتحانات؛ بهدف تحقيق الربح المادي عبر الحصول على ‏كروت شحن فئة (100 - 200- 300) جنيه من أعضاء الصفحة الراغبين في الحصول على أسئلة الامتحانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طالب بالصف الثالث الثانوى لقيامه بتأسيس صفحة بعنوان "شاومينج بيغشش ثانوية عامة 2020"، على أحد مواقع التواصل الاجتماعى وحث الطلاب على الانضمام للصفحة بدعوى قدرته على تسريب أسئلة الثانوية العامة بغرض الاستفادة المادية.





وكانت الأجهزة الأمنية فى وقت سابق تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لإدارة "مجموعات" على مواقع التواصل الاجتماعى يقوم من خلالها بنشر صور أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة.





ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام مجموعة مسماه "الإمتحان على الواتس آب" عبر تطبيق المحادثات "واتس آب" بنشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة لمادة اللغة العربية أثناء انعقاد اللجان.





أسفرت الجهود من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات عن أن المجموعة المشار إليها تدار من خلال حساب خاص بأحد الأشخاص طالب مقيم بدائرة مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة.





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومديرية أمن البحيرة حيث تم إستهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وعثر بحوزته على الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة المشار إليها وصور لأسئلة وإجابات إمتحان اللغة العربية، واستكمال الفحص تبين إدارته للمجموعة المسماه ( شاومينج بيغشش ثانوية عامة ) عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يقوم من خلالها بنشر صور أسئلة وإجابات إمتحان اللغة العربية.





كما تبين وجود محادثات بينه وبين آخرين تتضمن صور خاصة بالإمتحانات وأجوبتها وطلبه كروت شحن مقابل إرسال الإجابات لهم .



