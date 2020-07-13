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مرأة

للرجل الأصلع .. اختار دقنك على حسب شكل وجهك

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:11 ص
للرجل الأصلع .. اختار
للرجل الأصلع .. اختار دقنك على حسب شكل وجهك
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حياة عبد العزيز
يفضل الكثير من الرجال تطويل اللحية "الدقن" لإضفاء نوعًا من الجاذبية عليهم وعلى مظهرهم الجمالي، لكن يعاني الرجل الأصلع من هذا، فعدم وجود شعر بالرأس، مع كثرة شعر اللحية يكن المظهر غير مقبول لهم، لكن هناك بعض اللحيات تليق عليهم على حسب شكل الوجه.

وكشف موقع timesofindia عن شكل اللحية التي تتناسب مع وجه الرجل الأصلع، وإليكم التفاصيل..

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1- الوجه البيضاوي 
يجب على الرجل ذا الوجه البيضاوي أن يبتعد عن اللحية الطويلة الرفيعة، فهو الشكل المناسب له أن تكون اللحية قصيرة وعريضة من الجانبين.

2- الوجه الدائري
الرجل الأصلع ذا الوجه الدائري عليه أن يختار اللحية الطويلة حتى تجعل وجهه يبدو أطول مما هو عليه وحتى أكثر عرضًا.

3- الوجه العريض
يجب على أصحاب الوجه العريض الابتعاد كليًا عن اللحية العريضة، فهو يحتاج الى لحية تخفف من حدة الشكل.

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