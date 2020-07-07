مش هتصدق.. 3 فوائد غير متوقعة لتطويل اللحية في الصيف

يميل الكثير من الرجال إلى تطويل اللحية، ولكن لا يرغب بعضهم إلى تطويلها في فصل الصيف، نظرًا للطقس الحار، ولكن كشفت الأبحاث أن اللحية لها فوائد عديدة في فصل الصيف.





- فوائد تطويل اللحية في فصل الصيف:

1- تخفي التجاعيد

تُخفي اللحية التجاعيد والخطوط الدقيقة لوجه الرجل، ولاسيما لكبار السن.





2- الحماية من الحساسية

تعمل اللحية على حماية بشرة الرجل من أشعة الشمس الضارة، كما تحميه من الحساسية، لعدم وصول ميكروبات الجو إلى الجلد.





3- مفيدة لأصحاب البشرة الدهنية

يواجه الكثير من الرجال اصحاب البشرة الدهنية العديد من المشاكل مثل ظهور حبوب الشباب، والبثور، لكن نمو اللحية في الصيف يحميها من كل تلك المشكلات.