للرجال.. أطعمة لن تصدقها تساعد على نمو اللحية

يعاني بعض الرجال من عدم نمو اللحية بشكل سليم، نتيجة للتأثر بالنظام الغذائي الذي يتبعه البعض حيث أن تأثير النظام الغذائي لا يقتصر فقط على وظائف الجسم الداخلية، ولكنه على تحسين كل جانب من جوانب جسمك والجانب الوحيد الذي سيتم أخذه بعين الاعتبار هنا هو نمو لحيتك .
وكشف موقع "boldsky" عن أبرز الأطعمة التى تساعد على نمو اللحية...
- البيض
غني بالبيوتين ، الاستهلاك المنتظم للبيض فعال للغاية لهذا الغرض، البيض هو واحد من أغنى مصادر البيوتين التي تصادف أنها أفضل العناصر الغذائية لنمو اللحية، كما يساعد على زيادة سمك اللحية بمرور الوقت، ونتيجة لذلك ، أظهرت الدراسات أن نقص البيوتين يمكن أن يقلل من نمو شعر اللحية .
- الزبيب
معبأ بالفوائد الصحية المختلفة ، يمكن أن يساعد تناول الزبيب كمصدر طبيعي في تعزيز نمو شعر الوجه، يمكنك تناول وجبة خفيفة على الزبيب أو إضافتها إلى فطيرة الإفطار.
- عصير البرتقال
غني بفيتامين C ، عصير الفاكهة هذا طريقة رائعة لتعزيز نمو لحيتك، يعمل فيتامين سي في عصير البرتقال من خلال تعزيز إنتاج الزهم ، وهو الزيت الطبيعي الذي ينتجه الجسم والذي يزيد من تزييت البشرة ويرطب الشعر ، مما يجعل لحيتك تنمو بشكل كثيف .
- الأسماك
أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة بكثرة في الأسماك هي مصدر جيد للدهون وتعزز إنتاج البروتين في الجسم ، وكلاهما ضروري لنمو اللحية، يمكنك تناول الأسماك الزيتية مثل الماكريل والتونة والسلمون والسردين وغيرها لتعزيز نمو لحيتك.
- الخضار الورقية
غنية بفيتامين E ، والخضروات الورقية الخضراء مثل اللفت والسبانخ وما إلى ذلك ، يجب تضمينها في نظامك الغذائي اليومي إذا كنت تتطلع إلى تعزيز نمو وجهك، لأن فيتامينات تساعد على نمو شعر اللحية وزيادة تدفق الدم إلى بصيلات الشعر ، وبالتالي تصاعد نمو شعر الوجه.