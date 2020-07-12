AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

للرجال.. أطعمة لن تصدقها تساعد على نمو اللحية

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:32 م
لحية الرجل
لحية الرجل
Advertisements
نهى هجرس
يعاني بعض الرجال من عدم نمو اللحية بشكل سليم، نتيجة للتأثر بالنظام الغذائي الذي يتبعه البعض حيث أن تأثير النظام الغذائي لا يقتصر فقط على وظائف الجسم الداخلية، ولكنه على تحسين كل جانب من جوانب جسمك والجانب الوحيد الذي سيتم أخذه بعين الاعتبار هنا هو نمو لحيتك .

وكشف موقع "boldsky" عن أبرز الأطعمة التى تساعد على نمو اللحية...

- البيض 
غني بالبيوتين ، الاستهلاك المنتظم للبيض فعال للغاية لهذا الغرض، البيض هو واحد من أغنى مصادر البيوتين التي تصادف أنها أفضل العناصر الغذائية لنمو اللحية، كما يساعد على زيادة سمك اللحية بمرور الوقت، ونتيجة لذلك ، أظهرت الدراسات أن نقص البيوتين يمكن أن يقلل من نمو شعر اللحية  . 

- الزبيب 
معبأ بالفوائد الصحية المختلفة ، يمكن أن يساعد تناول الزبيب كمصدر طبيعي في تعزيز نمو شعر الوجه، يمكنك تناول وجبة خفيفة على الزبيب أو إضافتها إلى فطيرة الإفطار. 


- عصير البرتقال 
غني بفيتامين C ، عصير الفاكهة هذا طريقة رائعة لتعزيز نمو لحيتك، يعمل فيتامين سي في عصير البرتقال من خلال تعزيز إنتاج الزهم ، وهو الزيت الطبيعي الذي ينتجه الجسم والذي يزيد من تزييت البشرة ويرطب الشعر ، مما يجعل لحيتك تنمو بشكل كثيف  .

- الأسماك 
أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة بكثرة في الأسماك هي مصدر جيد للدهون وتعزز إنتاج البروتين في الجسم ، وكلاهما ضروري لنمو اللحية، يمكنك تناول الأسماك الزيتية مثل الماكريل والتونة والسلمون والسردين وغيرها لتعزيز نمو لحيتك.

- الخضار الورقية 
غنية بفيتامين E ، والخضروات الورقية الخضراء مثل اللفت والسبانخ وما إلى ذلك ، يجب تضمينها في نظامك الغذائي اليومي إذا كنت تتطلع إلى تعزيز نمو وجهك، لأن فيتامينات تساعد على نمو شعر اللحية وزيادة تدفق الدم إلى بصيلات الشعر ، وبالتالي تصاعد نمو شعر الوجه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدون أدوية .. 6 حيل تحميك من نقص فيتامين د

5 حيل سريعة لإطالة الشعر ومنع الشيب المبكر

فى 5 دقائق.. كيفية زيادة طول شعرك

عنوان جاذبيتك.. طرق العناية باللحية لمظهر رائع

منها البيض والسلمون.. 13 طعاما للمرأة الحامل

لو دقنك خفيفة.. 3 خطوات لـ نموها في أقل وقت

ترشيحاتنا

بالأسود الشبيكة.. أنابيلا هلال تبهر جمهورها بإطلالة لافتة

تناول حبوب حفظ الغلال.. مصرع عامل بسوهاج

النيابة تصدر 4 قرارات بعد السيطرة على حريق هائل في سوق توشكى بحلوان

السيسي: قرار وقف تراخيص البناء أمن قومى وتأخر 20 عاما .. فيديو

نورهان توجه رسالة مؤثرة لنجلها.. تعرف عليها

اللي عايز يجرب يقرب.. ناجي شهود يكشف الرسائل وراء حسم 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للرجال.. أطعمة لن تصدقها تساعد على نمو اللحية

بالأسود الشبيكة.. أنابيلا هلال تبهر جمهورها بإطلالة لافتة

أهمها تعزيز المناعة وصحة الدماغ.. فوائد هائلة للعنب على الصحة