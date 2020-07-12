للرجال.. أطعمة لن تصدقها تساعد على نمو اللحية

وكشف موقع "boldsky" عن أبرز الأطعمة التى تساعد على نمو اللحية...

- البيض

غني بالبيوتين ، الاستهلاك المنتظم للبيض فعال للغاية لهذا الغرض، البيض هو واحد من أغنى مصادر البيوتين التي تصادف أنها أفضل العناصر الغذائية لنمو اللحية، كما يساعد على زيادة سمك اللحية بمرور الوقت، ونتيجة لذلك ، أظهرت الدراسات أن نقص البيوتين يمكن أن يقلل من نمو شعر اللحية





- الزبيب

معبأ بالفوائد الصحية المختلفة ، يمكن أن يساعد تناول الزبيب كمصدر طبيعي في تعزيز نمو شعر الوجه، يمكنك تناول وجبة خفيفة على الزبيب أو إضافتها إلى فطيرة الإفطار.









- عصير البرتقال

غني بفيتامين C ، عصير الفاكهة هذا طريقة رائعة لتعزيز نمو لحيتك، يعمل فيتامين سي في عصير البرتقال من خلال تعزيز إنتاج الزهم ، وهو الزيت الطبيعي الذي ينتجه الجسم والذي يزيد من تزييت البشرة ويرطب الشعر ، مما يجعل لحيتك تنمو بشكل كثيف .



