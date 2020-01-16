متحلقهاش.. دراسة تكشف سر انجذاب النساء لـ اللحية عند الرجال

وجدت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في جامعة كوينزلاند في أستراليا، أن النساء أكثر انجذابًا للرجال ذوي اللحية لأنها تجعلهم أكثر هيمنة جسديًا واجتماعيًا.





وقام الباحثون المشرفون على الدراسة، باستجواب ما يقرب من 1000 امرأة في الولايات المتحدة بشأن انجذابها للرجال الذين لا يحلقون اللحية، وقد وجدت نتائج الدراسة، أن النساء يجدن الرجال ذوات اللحى أكثر انجذابا من الذين قاموا بحلاقتها.





وبشكل عام أكد الباحثون، أنه تم تصنيف الرجال ذوي اللحية الكاملة مع الوجوه الذكورية القوية، خطوط الفكين الصلبة، وعظام الخدود الواسعة على أنهم الأكثر جاذبية، من الرجال الذين يملكون لحية.





واعتمد الباحثون في نتائج الدراسة على استجواب النساء في أعمار تتراوح بين 18 و 20، و 30، حيث كانت النسبة الأكبر من النساء يفضلن الرجال ذوي اللحى الطويلة والمهذبة، والذين يملكون ملامح ذكورية حادة، من الذين يملكون ملامح هادئة وقاموا بحلق لحيتهم.





وقالت الدكتورة تيسا كلاركسون، إن هناك عددًا من الأسباب المحتملة لميل النساء للرجال ذوات اللحى الطويلة والمهنمة، حيث إن الوجوه الذكورية تشير إلى رجل أقوى جسديًا وأكثر هيمنة اجتماعيًا.



