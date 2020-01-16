دراسة: الأثرياء يعيشون حياة أطول من الفقراء

أفادت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون في جامعة كوليدج بلندن، بأن الأشخاص الأثرياء الذين يتمتعون برفاهية مادية، يمكن أن يعيشوا حياة خالية من الإعاقة، وهو الأمر الذي يزيد من أعمارهم.





وتابع الباحثون أكثر من 25000 شخص من المملكة المتحدة والولايات المتحدة خلال فترة 10 سنوات، وقد وجد أن الأشخاص الذين يتمتعون برفاهية مادية لديهم لا تظهر لديهم إعاقات اجتماعية، مما يجعلهم يعيشون لفترة أطول.





ووجد الباحثون، أن الأشخاص الذين يتمتعون برفاهية مادية لا يتعرضون للضغوط التي يمكن أن يتعرض لهم الأشخاص الذين يمرون بضائقة مادية، أو يسعون للعمل في وظائف لعدد ساعات طويلة، وهو الأمر الذي يقلل من شعورهم بالتوتر والخوف.





وأضاف الباحثون المشرفون على الدراسة، إلى أن الأشخاص الذين لا يملكون الكثير من المال هم أكثر عرضة لإتباع عادات صحية سيئة، وضارة مثل: التدخين، والسهر لفترات طويلة، وعدم النوم لعدد ساعات كافية، بالإضافة إلى عدم تناولهم اطعمة صحية، وعدم ممارسة الرياضة بانتظام، وهو ما يجعلهم أكثر عرضة للأمراض.





وقالت مؤلفة الدراسة الرئيسية الدكتورة باولا زانينوتو، إنه على الرغم من أن متوسط ​​العمر المتوقع هو مؤشر مفيد للصحة، إلا أن جودة الحياة مع تقدمنا ​​في السن والتمتع بالرفاهية في الحياة أمر بالغ الأهمية، وفقا لما صرحت به لموقع "صدى البلد" الإخباري.





وأكدت زانينوتو، إلى أن الأشخاص الذين لديهم رفاهية مادية أكثر اتباعا للعادات الصحية سواء كانت في تناول الطعام الصحي، أو النوم لعدد ساعات طويلة، بالإضافة إلى ممارستهم للرياضة، وهو الأمر الذي يؤثر على صحتهم، ويجعلهم أقل عرضة للأمراض.



