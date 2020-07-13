رئيس عام امتحانات الثانوية العامة يعقد اجتماعا لمناقشة إجراءات بدء تصحيح امتحان الجغرافيا

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ويهدف الاجتماع لمناقشة مضمون الامتحان وتوحيد نموذج الإجابة ومنهجية التصحيح، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، والاتفاق على القواعد الأساسية للتقدير لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب.





وأكد الدكتور رضا حجازي، أن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للسادة المقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا.









وكان قد أدى طلاب الثانوية العامة أمس الاحد، امتحان مادة الجغرافيا بإجمالي 249 ألفا و273 طالبا/طالبة، داخل 2216 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.





وأفادت تقارير اللجنة الفنية لواضعي امتحان الجغرافيا بسلامة الأسئلة وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد لأداء الامتحان، كما أكدت التقارير على شمول الأسئلة علي جوانب الفهم والتحليل والتفكير الناقد والتطبيق المباشر وجاءت متدرجة من السهولة للصعوبة.



