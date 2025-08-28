قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

في ثاني أيام جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ..غرامة 500 جنيه عقوبة عدم التصويت

معتز الخصوصي

تستكمل اليوم الخميس، جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر، ، على  أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.

ويتنافس في جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 10 مرشحين في 5 محافظات خارج جمهورية مصر العربية.

عقوبة الامتناع عن التصويت

وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عقوبات لكل من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات و الاستفتاء بدون عذر.

ونصت المادة 56 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء."

وكان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، نائب رئيس محكمة النقض، انتهت بالتوازي مع إجراء جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، من جميع الاستعدادات والترتيبات اللازمة للإجراءات الانتخابية لمجلس النواب، والتى لم يتم تحديد الجدول الزمني لإجراءاتها حتى الآن، ومن المقرر الكشف عن جميع التفاصيل عقب انتهاء جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، فض دور الانعقاد الخامس والأخير، عقب الجلسة الختامية من الفصل التشريعي الأول.

فض دور الانعقاد الخامس 

و أشار  التقرير الذي أعدته الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، بشأن إنجازات 5 أدوار انعقاد، عن عقد 186 جلسة عامة، وجلسة واحدة طارئة، بعدد ساعات عمل 488 ساعة، شهدت 6013 مداخلة.

و  تضمن التقرير مناقشة 40 مشروع قانون، 93 طلب مناقشة عامة، 919 اقتراحا برغبة، 18 دراسة برلمانية، و9 دراسات قياس الأثير التشريعي.

وعقدت اللجان النوعية 2947 اجتماعا، وإصدار 1034 تقريرا، و24 زيارة ميدانية، فيما بلغت عدد اجتماعات اللجنة العامة 16 اجتماعا، وإصدار 24 تقريرا برلمانيا.

انجازات مجلس الشيوخ 

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، عرض فيما تسجيليا أعدته الأمانة العامة، عن إنجازات المجلس، استعداد لفض دور الانعقاد الخامس.

جولة الإعادة انتخابات مجلس الشيوخ قانون مباشرة الحقوق السياسية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ

