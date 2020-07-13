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أخبار العالم

(يونا) يُطلق منتدى إعلاميًا حول مستقبل منظمة التعاون الإسلامي ما بعد جائحة "كورونا"

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:22 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 يُطلق اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) يوم غد الثلاثاء منتداه الإعلامي الافتراضي عبر الاتصال المرئي، وأمين عام المنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الضيف الرئيس في حوار مفتوح مع الإعلاميين.
ويشارك في المنتدى -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الإثنين- الذي تنعقد نسخته الأولى تحت عنوان "منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها في مرحلة ما بعد جائحة كورونا"، مندوبو الدول الأعضاء لدى المنظمة وقيادات وكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية في دول "التعاون الإسلامي".
ويبحث المنتدى أدوار ومهام المنظمة وبرامج ومشاريع التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، وخطط الإصلاح في المنظمة وأجهزتها في ضوء مخرجات جلستي طرح الأفكار للإصلاح، وتداعيات أزمة كورونا، وآليات المنظمة لتعميق التعاون والتقارب بين الشعوب الإسلامية، ورؤية المنظمة في التعاطي مع ملفات الإسلاموفوبيا والفكر المتطرف.

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