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محافظات

فى جولة تفقدية.. نائب محافظ الجيزة يوجه بتوفير المستلزمات الطبية والوقائية لمستشفيات بولاق الدكرور والوراق

الإثنين 13/يوليه/2020 - 12:53 م
صدى البلد
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محمد الصاحى
اجرى ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة  ويرافقه الدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بالجيزة ، وعبدالله نور رئيس حى بولاق الدكرور،زيارة لمستشفى بولاق الدكرور العام ومستشفى الوراق المركزي لمتابعه سير أنتظام العمل والرعايه الصحية.


واطمأن نائب محافظ الجيزة على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومن وجود الأطقم الطبية بكامل طاقتها.

وتفقد نائب المحافظ قسم الأستقبال والطوارئ وغرف العزل لأطمئنان على المرضى، موجها بتقديم أوجه الدعم بتوفير المستلزمات الطبية والوقائية اللازمه لمجابهه فيروس كورونا.

كما أعرب نائب المحافظ عن شكره وتقديره للطاقم الطبي  لما يتم بذله من جهد لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعه قرارت رئيس مجلس الوزراء بالمرور الدوري على المستشفيات.

فى جولة تفقدية.. نائب محافظ الجيزة يوجه بتوفير المستلزمات الطبية والوقائية لمستشفيات بولاق الدكرور والوراق
فى جولة تفقدية.. نائب محافظ الجيزة يوجه بتوفير المستلزمات الطبية والوقائية لمستشفيات بولاق الدكرور والوراق
فى جولة تفقدية.. نائب محافظ الجيزة يوجه بتوفير المستلزمات الطبية والوقائية لمستشفيات بولاق الدكرور والوراق
فى جولة تفقدية.. نائب محافظ الجيزة يوجه بتوفير المستلزمات الطبية والوقائية لمستشفيات بولاق الدكرور والوراق
فى جولة تفقدية.. نائب محافظ الجيزة يوجه بتوفير المستلزمات الطبية والوقائية لمستشفيات بولاق الدكرور والوراق
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