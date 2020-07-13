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تعليم

رئيس جامعة عين شمس يصدر قرارًا بمكافأة عيد الأضحى للعاملين

الإثنين 13/يوليه/2020 - 04:11 م
رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس
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حسام الفقي
اصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا بصرف مكافأة بمناسبة عيد الأضحى المبارك قدرها ٧٠٠ جنيه للعاملين بالجامعة وكافة كلياتها ومعاهدها واداراتها وفقا للضوابط التالية:

- تشمل المكافأة العاملين بالجامعة وكافة كلياتها من (الموظفين- العمال- العمالة المؤقتة - التربية العسكرية - دار الضيافة) 

- تصرف المكافأة للمتواجدين بالعمل خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتي ٢٠٢٠/٧/١٥ .

- تصرف المكافأة للعاملين علي بند الحصائل من نفس البند الذي يصرف منه راتبه. 

- تصرف المكافأة للمنتدبين الي الجامعة.

- لا يسري صرف المكافأة علي الخاضعين لقانون ١١٨ مهن طبية. 

- تصرف المكافأة خصما من الموازنة- بند مكافآت اخري.
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