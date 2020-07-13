رئيس جامعة عين شمس يصدر قرارًا بمكافأة عيد الأضحى للعاملين

اصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا بصرف مكافأة بمناسبة عيد الأضحى المبارك قدرها ٧٠٠ جنيه للعاملين بالجامعة وكافة كلياتها ومعاهدها واداراتها وفقا للضوابط التالية:
- تشمل المكافأة العاملين بالجامعة وكافة كلياتها من (الموظفين- العمال- العمالة المؤقتة - التربية العسكرية - دار الضيافة)
- تصرف المكافأة للمتواجدين بالعمل خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ حتي ٢٠٢٠/٧/١٥ .
- تصرف المكافأة للعاملين علي بند الحصائل من نفس البند الذي يصرف منه راتبه.
- تصرف المكافأة للمنتدبين الي الجامعة.
- لا يسري صرف المكافأة علي الخاضعين لقانون ١١٨ مهن طبية.
- تصرف المكافأة خصما من الموازنة- بند مكافآت اخري.