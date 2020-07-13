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برلمان

المركزي: الكتابة على النقود يكلف ميزانية الدولة مبالغ طائلة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 04:23 م
الكتابة على النقود
الكتابة على النقود
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ماجدة بدوي
شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم، الإثنين، حالة جدلية أثناء مناقشة "ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة"، والذي ارتأى عدم وجود عقوبة للحظر الوارد بالمادة 58 في شأن تشويه أو إتلاف العملات النقدية. 

وتفيد بأن "يحظر علي أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكومات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبة بالنقد، كما يُحظر إهانه أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور".
 
وكان الرأي الأول خلال المناقشات يذهب إلي أهمية وضع نص عقابي للحظر، واقترح النائب محمد فؤاد، أن يتم إعادة المادة 235 والتي وضعت عقوبه لمن يخالف أي نص بالقانون لم يرد في شأنه نص عقابي، فيما ذهب الرأي الآخر إلى جدليه إمكانية تطبيق العقوبة، على أن يتم حسم الأمر خلال اجتماع اللجنة غدًا.
 
ومن جانبه كشف  تامر الدقاق عضو مجلس إدارة البنك المركزي، أن الكتابة  على "النقود الورقية" وتشويهها  يكبد الدولة بمبالغ باهظة، خاصة وأن البنك المركزي يعمل علي سحبها واستبدالها  بنقود آخري.
 
وناشد عضو مجلس إدارة البنك المركزي ، المواطنين إلى عدم الكتابة أو تشوية الأوراق النقدية بجميع   فئاتها، وذلك حفاظًا علي المال العام، مطالبًا  وسائل الإعلام بضرورة  بالقيام بدورها في توعية المواطنين لهذا الأمر، لافتا أن هناك مبالغ كبيرة تتكبدها الدوله جراء هذا التصرف .

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدوله حول مشروع قانون البنك المركزي، والذي وافق عليه البرلمان في مجموع مواده في جلسات سابقة.

ويهدف مشروع قانون البنك المركزي، لتعزيز استقلالية البنك المركزى فى ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزى أو بالبنوك، وسيعيد تنظيم آلية تعيين المحافظ طبقًا لأحكام الدستور (قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه)، وكذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى، والنص على أن يكون غالبية أعضائه من غير التنفيذيين.
 
وأوصي تقرير  اللجنة الاقتصادية باستحداث لجنة تسمى "الاستقرار المالى"؛ بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي فى الدولة، وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أى أزمة مالية وإدارتها فى حال حدوثها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
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