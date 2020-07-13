المقاصة يحدد أول مبارياته الودية في معسكره المغلق بالإسماعيلية

استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى
مصر للمقاصة بقيادةإيهاب جلال على مواجهة نادي مصر خلال معسكر الفريق المغلق
بالإسماعيلية.
حدد الجهاز الفنى 18 يوليو المقبل موعدا للسفر إلى الإسماعيلية للدخول فى معسكر تدريبي
مغلق استعدادا لخوض منافسات الدوري، وجاء قرار إيهاب جلال بالدخول فى معسكر مغلق طويل
بمدينة الإسماعيلية خلال الأيام المقبلة فى ظل السعي إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن قبل
خوض منافسات الدوري من أجل تحقيق مجموعة من النتائج الجيدة وتصحيح الموقف المتأزم للفريق
بجدول ترتيب الدوري بعد أن بات المقاصة يحتل المركز قبل الأخير به .
واستقر الجهاز الفنى للمقاصة على خوض مجموعة من
المباريات الودية أيضا قبل اطلاق معسكره المغلف ومن المقرر أن يخوض فريق المقاصة مباراة
ودية مساء يوم الأربعاء المقبل أمام فريق طلائع الجيش بملعب استاد جهاز الرياضة
العسكري، وذلك في إطار استعدادات الفريق لاستكمال منافسات الدوري.
ويخوض الفريق مباراة ودية أخرى مساء الخميس المقبل
أمام فريق بيراميدز بملعب استاد الدفاع الجوي، وذلك ضمن خطة الإعداد التي وضعها الجهاز
الفني بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للوصول بالفريق لأعلى درجات الجاهزية قبل استئناف
الدوري.
واستأٔنف فريق المقاصة تدريباته مساء أمس على الملعب
الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وذلك عقب انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون
أمس بقرار من الجهاز الفني ، وأظهرت النتيجة الثالثة من المسحة الطبية سلبية جميع
لاعبي المقاصة والجهاز الفنى من الإصابة بفيروس كورونا.