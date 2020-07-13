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رياضة

المقاصة يحدد أول مبارياته الودية في معسكره المغلق بالإسماعيلية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 04:22 م
إيهاب جلال مدرب المقاصة
إيهاب جلال مدرب المقاصة
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عمرو الحلوانى

استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة بقيادةإيهاب جلال على مواجهة نادي مصر خلال معسكر الفريق المغلق بالإسماعيلية.


حدد الجهاز الفنى 18 يوليو المقبل موعدا للسفر إلى الإسماعيلية للدخول فى معسكر تدريبي مغلق استعدادا لخوض منافسات الدوري، وجاء قرار إيهاب جلال بالدخول فى معسكر مغلق طويل بمدينة الإسماعيلية خلال الأيام المقبلة فى ظل السعي إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن قبل خوض منافسات الدوري من أجل تحقيق مجموعة من النتائج الجيدة وتصحيح الموقف المتأزم للفريق بجدول ترتيب الدوري بعد أن بات المقاصة يحتل المركز قبل الأخير به .


واستقر الجهاز الفنى للمقاصة على خوض مجموعة من المباريات الودية أيضا قبل اطلاق معسكره المغلف ومن المقرر أن يخوض فريق المقاصة مباراة ودية مساء يوم الأربعاء المقبل أمام فريق طلائع الجيش بملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، وذلك في إطار استعدادات الفريق لاستكمال منافسات الدوري.


ويخوض الفريق مباراة ودية أخرى مساء الخميس المقبل أمام فريق بيراميدز بملعب استاد الدفاع الجوي، وذلك ضمن خطة الإعداد التي وضعها الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للوصول بالفريق لأعلى درجات الجاهزية قبل استئناف الدوري.


واستأٔنف فريق المقاصة تدريباته مساء أمس على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وذلك عقب انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس بقرار من الجهاز الفني ، وأظهرت النتيجة الثالثة من المسحة الطبية سلبية جميع لاعبي المقاصة والجهاز الفنى من الإصابة بفيروس كورونا.

 

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