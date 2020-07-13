بتقنية عالية.. فريق بحثي في جامعة زويل يطور أجهزة تنفس صناعي.. تفاصيل

عرضت فضائية " الغد" تقرير يرصد مجهودات فريق بحثي في جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا من أجل توفير أجهزة تنفس صناعي لمواجهة انتشار فيروس كورونا . للعلوم والتكنولوجياأجلانتشار





وأوضح التقرير أن فريقا بحثيا من طلبة جامعة زويل عمل على تطوير أجهزة تنفس اصطناعي بتقنيات عالية ومكونات محلية وبسعر منخفض.





وقال مسؤول الفريق البحثي، أحمد عبد الناصر،:"طورنا نموذجًا من جهاز تنفس اصطناعي، ومن المفترض أن يكون بديلًا للأجهزة في العناية المركزة".





من جانبها قالت بسنت موسى وهي إحدى المشاركات في الفريق البحثي، إن الجهاز يعطي الطبيب قدرة أكبر لمعرفة متطلبات كل مريض وكذلك يقوم بعمل تبيه في حالة الخطر.





فريق آخر بمدينة زويل قام باستخدام "الذكاء الاصطناعي" في صنع أداة متطورة لتشخيص المرضى بدقة، بعد إدخال بعض البيانات وصور الأشعة للشخص المشتبه فيه بـ كورونا وأوضح التقرير أن





وفي مجال حماية الطواقم الطبية، قدمت الجامعة ابتكارًا في شكل غرفة كشف على المرضى توفر حماية الأطباء من خلال عزلهم بالكامل عن المرضى.