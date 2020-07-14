الذهب يستقر في مستهل التعاملات

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا لدي محالات الصاغة نحو800 جنيه.





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ووصل سعر الجرام الواحد من عيار14 الأدني فئة نحو 533 جنيه.





وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.





وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



