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رياضة

بعد خروجه من حسابات فايلر.. بيراميدز يقترب من ضم الصفقة الرابعة من الأهلي

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:32 م
الاهلي وبيراميدز
الاهلي وبيراميدز
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حسن العمدة
أشهر قليلة تفصل الأندية عن الميركاتو الصيفي وستعلن اللاعبين المنضمين حديثا لصفوفها، وهناك بعض الفرق لا تزال تدخل فى صراعات من أجل ضم لاعبين داخل الدوري المصري، رغم توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.

وتلقى أحمد الشيخ جناح النادي الأهلي، العديد من العروض فى الفترة الماضية وأبرزها نادي مصر المقاصة، وبيراميدز.

وعلم "صدى البلد"، أن أحمد الشيخ خرج من حسابات السويسري رينيه فايلر فى الفترة الماضية قبل ظهور فيروس كورونا.


ودخل مسئولو نادي بيراميدز بقوة في التفاوض لضم أحمد الشيخ جناح النادي الأهلي فى الميركاتو الصيفي المقبل.

واقترب أحمد الشيخ من الانتقال لنادي بيراميدز خاصة أنه ضمن حسابات الجهاز الفني للفريق.

وحدث انقسام داخل النادي الأهلي بشأن رحيل أحمد الشيخ أو استمراره داخل جدران النادي.

وكان من المفترض أن يقوم مسئولو الأهلي بتعديل عقد أحمد الشيخ ولكن تم تأجيله بسبب تفشي فيروس كورونا .

ونجح مسئولو نادي بيراميدز فى ضم عبدالله السعيد وأحمد فتحي والجميع في انتظار إعلان صفقة ضم شريف إكرامي حارس مرمي الأهلي.
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