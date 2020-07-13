بعد خروجه من حسابات فايلر.. بيراميدز يقترب من ضم الصفقة الرابعة من الأهلي

ودخل مسئولو نادي بيراميدز بقوة في التفاوض لضم أحمد الشيخ جناح النادي الأهلي فى الميركاتو الصيفي المقبل.

واقترب أحمد الشيخ من الانتقال لنادي بيراميدز خاصة أنه ضمن حسابات الجهاز الفني للفريق.





بشأن رحيل أحمد الشيخ أو استمراره داخل جدران النادي. وحدث انقسام داخل النادي الأهلي





تفشي فيروس كورونا . وكان من المفترض أن يقوم مسئولو الأهلي بتعديل عقد أحمد الشيخ ولكن تم تأجيله بسبب



