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رياضة

الطلب مرفوض.. الأهلي يعرض 40 مليون جنيه وأحمد الشيخ ومحمد شريف على بيراميدز لضم إيريك تراوري

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:41 م
الاهلي وبيراميدز
الاهلي وبيراميدز
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حسن العمدة
أشهر قليلة تفصل الأندية عن الميركاتو الصيفي، وستعلن الأندية عن اللاعبين المنضمين حديثا لصفوفها، وهناك بعض الفرق ما زالت فى صراعات؛ من أجل ضم لاعبين بارزين داخل الدوري المصري، رغم توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.

ويرغب النادي الأهلي فى ضم إيريك تراوري نجم وسط بيراميدز لتدعيم صفوف الفريق فى الميركاتو الصيفي القادم.

وعلم "صدى البلد"، أن النادي الأهلي عرض علي بيراميدز 40 مليون جنيه ولاعبين هما أحمد الشيخ ومحمد شريف المعار فى صفوف نادي إنبي لضم إيريك تراوري بصفة نهائية.


وشدد مصدر طلب عدم ذكر اسمه على أن مسئولي بيراميدز رفضوا عرض الأهلي بشأن رحيل إيريك تراوري للقلعة الحمراء فى الفترة الحالية.

واختتم المصدر أن إيريك تراوري ليس للبيع لأنه ضمن أعمدة الفريق والمدرب الكرواتي رفض رحيل أى لاعب من الأعمدة الأساسية، متعجبا "الفريق فى دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية، فكيف نفرط فيه ونحن علي وشك حصد لقب قاري؟".
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