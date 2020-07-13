بعد اعتذار الكاميرون.. شطة يعلن الدولة الأقرب لاستضافة نهائيات أبطال أفريقيا

أكد عبد المنعم شطة، رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الأفريقي السابق، صعوبة استضافة مصر مباريات نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد اعتذار الكاميرون.





وقال "شطة"، في تصريحات إذاعية على "أون سبورت إف إم"، "ستكون هناك صعوبة في استضافة مصر مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، في ظل وجود الأهلي والزمالك في البطولة مع فريقين من المغرب، لذلك ستعترض الأندية المغربية".





وأضاف "يجب على المهندس هاني أبوريدة، المدير التنفيذي للاتحاد الأفريقي، أن يقنع المسئولين في الكاف، لكي يوافقوا على استضافة مصر مباريات البطولة، مثلما فعل فوزي لكجع، رئيس الاتحاد المغربي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، على الرغم من وجود أندية مغربية في البطولة".





وتابع "سيتم حسم الدولة التي ستقام عليها مباريات دوري أبطال أفريقيا خلال الـ48 ساعة القادمة، والأقرب ستقام في الإمارات أو تونس".



