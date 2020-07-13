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رياضة

بشرى للأهلى والزمالك.. وزير الرياضة يعلن جاهزية مصر لاستضافة نهائيات أبطال إفريقيا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 03:35 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة
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عمرو الحلوانى

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن موقفه من استضافة نهائيات مسابقة دوري أبطال إفريقيا خلال الفترة المقبلة بعد اعتذار الكاميرون عن استضافتها.

 

يذكر أن النادي الأهلي سوف يلتقي الوداد المغربي والزمالك سيواجه الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وأكد أشرف صبحي فى تصريحات إذاعية، جاهزية مصر الكاملة لاستضافة نهائيات أبطال إفريقيا، مؤكدا أنه سيتم التقدم بطلب رسمي للكاف خلال الفترة المقبلة لاستضافة النهائيات من خلال اتحاد الكرة، مشيرا إلى التواصل مع هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للكاف وعمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة.


وكان الاتحاد الكاميروني اعتذر رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن عدم استضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا التى كانت من المقرر أن تقام فى شهر ستمبر المقبل.


وأعلن اتحاد الكرة المصري جاهزيته التامة لاستضافة نهائيات إفريقيا مؤكدا أنه ينتظر إشارة أشرف صبحي وزير الرياضة للتقدم بطلب رسمي للكاف.

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