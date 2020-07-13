مصير الأهلي والزمالك .. شوبير يثير الجدل بشأن نهائيات أبطال إفريقيا

آثار الإعلامى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة
السابق الجدل حول منافسات الدور قبل النهائى لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتى من
المقرر أن تقام فى شهر سبتمبر المقبل .
يذكر أن النادي الأهلي سوف يلتقي الوداد المغربي والزمالك سيواجه الرجاء المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا : " بعد اعتذار الكاميرون .. هل يعود نصف نهائي أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والعودة " فى إشارة من شوبير إلى إمكانية تغيير نظام البطولة من قبل الكاف من جديد خلال الفترة المقبلة .
وكان الكاف اتخذ قرارا بخوض منافسات نصف نهائى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة بالكاميرون بسبب جائحة فيروس كورونا ، إلا ان الكاميرون اعتذرت خلال الساعات الماضية ويبحث الكاف الآن عن سيناريو آخر وتحديد مكان جديد لإقامة المنافسات عليه.