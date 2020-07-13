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رياضة

مصير الأهلي والزمالك .. شوبير يثير الجدل بشأن نهائيات أبطال إفريقيا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:02 م
أحمد شوبير
أحمد شوبير
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عمرو الحلوانى

آثار الإعلامى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق الجدل حول منافسات الدور قبل النهائى لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتى من المقرر أن تقام فى شهر سبتمبر المقبل .

يذكر أن النادي الأهلي سوف يلتقي الوداد المغربي والزمالك سيواجه الرجاء المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا : " بعد اعتذار الكاميرون .. هل يعود نصف نهائي أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والعودة "  فى إشارة من شوبير إلى إمكانية تغيير نظام البطولة من قبل الكاف من جديد خلال الفترة المقبلة .



وكان الكاف اتخذ قرارا بخوض منافسات نصف نهائى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة بالكاميرون بسبب جائحة فيروس كورونا ، إلا ان الكاميرون اعتذرت خلال الساعات الماضية ويبحث الكاف الآن عن سيناريو آخر وتحديد مكان جديد لإقامة المنافسات عليه.


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