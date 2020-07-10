أحمد شوبير عن إصابة كريم بامبو بـ كورونا: مش هعترف بيها.. فيديو

علق الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، على إصابة كريم بامبو نجم الزمالك بفيروس كورونا.
وقال شوبير، عبر قناة "أون تايم"، إنه لا يشك فى أى لاعب يصاب بفيروس كورونا داخل الدوري المصري .
وشدد شوبير ، علي ان اتحاد الكرة هو من المسئول فى إعلان إصابات اللاعبين لأنه المسئول علي ذلك، ولكن أي لاعب سيقوم بعمل مسحة خارج اتحاد الكرة " مش هعترف بيها"، لأن اتحاد الكرة هو المسئول عن إعلان إصابة اللاعبين.
وتابع، أنه معترف بـ إصابتين فى الزمالك، وهما مصطفي فتحي ، والإداري الآخر، أما كريم بامبو لم يعمل المسحة الرسمية التابعة لاتحاد الكرة.
وأضاف، أن كريم بامبو لم يحضر مسحة داخل النادي الزمالك، وأعلنوا أنه عمل مسحة بالخارج وأثبت إصابته بفيروس كورونا، معلقا، "أنا مش معترف بيها".
وواصل، أن وادي دجلة لديه أزمة كبيرة فى عدد الإصابات التي بين اللاعبين والمخالطين والإداريين.