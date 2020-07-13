ابنى تدرب فوق السطوح.. شوبير يكشف سر ظهور لاعبي الأهلي بمستوى مميز رغم كورونا

كشف الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الأهلى الأسبق، عن سر فورمة لاعبى الأهلى وطريقة تعامل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمارد الأحمر مع شهور العزل المنزلى من حيث إعداد لاعبيه، كاشفًا أن نجله مصطفى كان يتدرب فوق السطوح لتنفيذ التعليمات.



وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى ساعة مع شوبير عبر أون سبورت: "فايلر وضع برنامج تدريبي للاعبين طوال شهور العزل المنزلى بسبب كورونا كانت صارمة للغاية".



وأضاف: "فايلر كان يتابع تنفيذ اللاعبين لها بصرامة شديدة لدرجة أن مصطفى ابنى كان بيتدرب على السطوح عشان ينفذ تعليماته".



وتابع: "صرامة فايلر وتعليماته بسببها يجنى الأهلى المكاسب حاليًا بعودة لاعبيه فى فورمة فنية وبدنية أفضل نسبيًا من نظرائهم".