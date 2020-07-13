الدفاع الحسني يعلن مقاضاة الزمالك بـسبب حميد أحداد

أعلن صلاح الدين مقتريض المتحدث الرسمي باسم نادي الدفاع الحسني الجديدي عن التوجه لـ القضاء ضد الزمالك بسبب أزمة مستحقات حميد أحداد نجم الفريق السابق المنضم للفريق الأبيض.









وأكد المتحدث الرسمي لـ صحيفة " هسبورت " المغربية أن المحامي الخاص بـ النادي بدأ في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الزمالك.

















وأضاف أن الزمالك لم يسدد باقي مستحقات النادي المتفق عليها بعد إعارة اللاعب لفريق الرجاء المغربي









وأضاف: أن عقد بيع اللاعب لـ الزمالك ينص على دفع مستحقات للنادي السابق حال تم اعارته لاي فريق آخر.









وأشار إلى أن البند يلزم الزمالك بدفع 20% من قيمة اعارة احداد لاي فريق اخر بعد الزمالك.











