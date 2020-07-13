إثيوبيا تريد التحكم.. عضو لجنة تفاوض حول سد النهضة يعلن عدم التوصل لاتفاق

قال الدكتور علاء الظواهري عضو لجنة التفاوض لسد النهضة، إنه لا جديد في مفاوضات سد النهضة ولم يتم التوصل إلى اتفاق، موضحا أن كل دولة سوف تعد تقرير ويتم رفعه إلى رئيس الاتحاد الأفريقي.





وأكد خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، تقديمه «أحمد موسى»، أن إثيوبيا ترى أن الأرقام التي طرحتها مصر والسودان بخصوص حصصهما من المياه هو نوع من فرض الإرادة عليها والسيطرة على النيل.





وأشار عضو لجنة التفاوض لسد النهضة تسعى إلى أن يكون لها الرأي المنفرد في ما يصل إلى مصر والسودان من المياه؛ مرددا« إثيوبيا بعد عودتها من مفاوضات واشنطن تحاول أن تزيد من الضغط على مصر».





ونوه عضو لجنة التفاوض لسد النهضة، أن المحددات التي وضعتها مصر للتفاوض لا تجد أي توافق من الجانب الإثيوبي من الجانب القانوني والفني.