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أحمد موسى: الاتفاقيات بين السراج والديكتاتور أردوغان غير قانونية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:50 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن تركيا البلد الغازية المحتلة تهدد الجيش الليبي الذي يدافع عن بلده؛ إما الانسحاب أو الهجوم عليه؛ مستنكرا تصريحات أردوغان أنه ليس له أطماع في ليبيا. 

وأكد خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن تركيا تسعى للسيطرة على الأراضي الليبية والتنقيب عن الغاز الليبي؛ منوها أن كل الاتفاقيات بين السراج والديكتاتور أردوغان غير قانونية.

وأشار موسى إلى أن مصر والإمارات وعدد من الدول قدمت تقريرا إلى الأمم المتحدة لعدم الاعتراف بالاتفاقيات التي بين  السراج وأردوغان.

كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أكد اليوم الاثنين، أن عملية عسكرية سوف يتم تنفيذها في حال عدم انسحاب قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر من مدينة سرت الساحلية.
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