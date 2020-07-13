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فن

أول تعليق من هنا الزاهد بعد القبض على المتحرشين بها.. شاهد

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:25 م
صدى البلد
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مريم عزت
تعرضت الفنانة هنا الزاهد , منذ عدة أيام لحالة تحرش من قبل  أحد السائقين بسيارة نصف نقل أثناء قيادتها سيارتها , وقد ثبتت حالة بتصويرها للواقعة ونشرها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى. 

وقد أعلنت منذ دقائق بأن تم ضبط وتحديد السيارة وقائدها ومستقليها صحبة قائدها وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. 

وكتبت هنا الزاهد " الحمد لله رب العالمين. شكرا وزارة الداخلية. شكرا الشرطة المصرية 👏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 " 

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وقد ظهرت الفنانة هنا الزاهد فى الفيديو مستاءة من أحد سائقى عربيات النقل، بعد تعرضها للمضايقة والتحرش من أحد السائقين وأصدقائه وهربوا فور قيامها تسجيل الواقعة بكاميرا هاتفها.


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