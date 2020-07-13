أول تعليق من هنا الزاهد بعد القبض على المتحرشين بها.. شاهد

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وقد ظهرت الفنانة هنا الزاهد فى الفيديو مستاءة من أحد سائقى عربيات النقل، بعد تعرضها للمضايقة والتحرش من أحد السائقين وأصدقائه وهربوا فور قيامها تسجيل الواقعة بكاميرا هاتفها.



