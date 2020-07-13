إيمان العاصى: طالما أنك تتنفس هناك أمل .. شاهد









وعلقت ايمان العاصى قائلة " طالما أنك تتنفس ، هناك أمل. هناك شيء جميل ينتظر أن يحدث لك وستشعر بالسعادة مرة أخرى. لذا من فضلك ، لا تستسلم".





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يذكر أن الفنانة إيمان العاصي أثارت حالة من الجدل الواسع بعد إعلانها كافة تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد وكيفية تعافيها فضلا عن استعدادها الكامل للتبرع بالبلازما الخاصة بها.