إيمان العاصى: طالما أنك تتنفس هناك أمل .. شاهد

View this post on Instagram

As long as you are breathing, there's hope. There's something beautiful waiting to happen to you and you gonna feel that happiness again. So please, don't give up! ☘️ طالما أنك تتنفس ، هناك أمل. هناك شيء جميل ينتظر أن يحدث لك وستشعر بالسعادة مرة أخرى. لذا من فضلك ، لا تستسلم!