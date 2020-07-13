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فن

إيمان العاصى: طالما أنك تتنفس هناك أمل .. شاهد

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:55 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة ايمان العاصى عدة صور لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".


وعلقت ايمان العاصى قائلة " طالما أنك تتنفس ، هناك أمل. هناك شيء جميل ينتظر أن يحدث لك وستشعر بالسعادة مرة أخرى. لذا من فضلك ، لا تستسلم".

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يذكر أن الفنانة إيمان العاصي أثارت حالة من الجدل الواسع بعد إعلانها كافة تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد وكيفية تعافيها فضلا عن استعدادها الكامل للتبرع بالبلازما الخاصة بها.
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