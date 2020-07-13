إيمان العاصى: طالما أنك تتنفس هناك أمل .. شاهد

نشرت الفنانة ايمان العاصى عدة صور لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".
وعلقت ايمان العاصى قائلة " طالما أنك تتنفس ، هناك أمل. هناك شيء جميل ينتظر أن يحدث لك وستشعر بالسعادة مرة أخرى. لذا من فضلك ، لا تستسلم".
اقرا ايضا :
يذكر أن الفنانة إيمان العاصي أثارت حالة من الجدل الواسع بعد إعلانها كافة تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد وكيفية تعافيها فضلا عن استعدادها الكامل للتبرع بالبلازما الخاصة بها.
View this post on Instagram
As long as you are breathing, there's hope. There's something beautiful waiting to happen to you and you gonna feel that happiness again. So please, don't give up! ☘️ طالما أنك تتنفس ، هناك أمل. هناك شيء جميل ينتظر أن يحدث لك وستشعر بالسعادة مرة أخرى. لذا من فضلك ، لا تستسلم!