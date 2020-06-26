بـ التايجر الشفاف.. إيمان العاصي تثير الجدل وتبرز أنوثتها

حرصت الفنانة

إيمان العاصى

على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، صورة جديدة من احدث ظهور لها.









لفتت إيمان العاصى الأنظار بإطلالتها البسيطة غير المكلفة حيث ارتدت شميز يأخذ نقاشات التايجر باللون الكحلى الشفاف.









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إيمان العاصى بنظارة شمس كبيرة ، كما اكملت إطلالتها بمجموعة من الاكسسوارات العصرية المتناسقة مع ملابسها، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على انستجرام. وظهرت، كما اكملت إطلالتها بمجموعة من الاكسسوارات العصرية المتناسقة مع ملابسها، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على انستجرام.









أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ايمان العاصى على خصلات شعرها القصير المنسدله على كتفيها، ولم تتكلف فى استخدام مستحضرات التجميل.



