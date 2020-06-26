AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ التايجر الشفاف.. إيمان العاصي تثير الجدل وتبرز أنوثتها

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:38 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
حرصت الفنانة إيمان العاصى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، صورة جديدة  من احدث ظهور لها.


لفتت إيمان العاصى الأنظار بإطلالتها البسيطة غير المكلفة حيث ارتدت شميز يأخذ نقاشات التايجر باللون الكحلى الشفاف.


اقرأ إيضا ..


وظهرت إيمان العاصى بنظارة شمس كبيرة ، كما اكملت إطلالتها بمجموعة من الاكسسوارات العصرية المتناسقة مع ملابسها، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على انستجرام.


أما من الناحية الجمالية، اعتمدت  ايمان العاصى على خصلات شعرها القصير المنسدله على كتفيها، ولم تتكلف فى استخدام مستحضرات التجميل.

View this post on Instagram

🦋

A post shared by emanelassiofficial (@emanelassiofficial) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمكياج هادئ .. سمية الخشاب فى إطلالة جديدة على إنستجرام

بملابس عصرية.. إيمى طلعت زكريا تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بملابس رياضية.. إيمان العاصى وابنتها تتألقان فى أحدث جلسة تصوير | شاهد

بملابس عصرية .. منى ممدوح تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بالتايجر.. شقيقة هنا الزاهد تتألق بإطلالة جريئة فى أحدث ظهور

بفستان أبيض.. إيمان العاصى تستعرض جمالها على البحر

ترشيحاتنا

ميليشيات الوفاق تهدد بشن هجوم على مدينة سرت

أم الأهلاوية تبكي الوسط الرياضي.. صور

محمد عواد يعلن إصابته بفيروس كورونا

روسيا: بوتين وماكرون يدعوان لوقف عاجل لإطلاق النار في ليبيا

يموت زي ما هي ماتت .. والدة فتاة طلخا تروي تفاصيل مقتل ابنتها.. فيديو

السيسى يصدر قرارا بترقية العصار لرتبة فريق فخري..ومنحه وشاح النيل

AdvertisementS

بوزن زائد.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول حملها من أحمد العوضي

القصة الكاملة لمقتل طفلتين على يد والدتهما بشبرا الخيمة .. المتهمة: ريحتهم من العذاب .. فكرونى بلعب معاهم وقالوا هنموت يا ماما

بسبب كورونا.. إيطاليا تنشر الجيش للسيطرة على اشتباكات قرب نابولى

مفاجأة سارة.. علاج لكورونا بالأسواق خلال أسبوعين ويشفى فى 4 أيام فقط

الخلاص يقترب.. الصحة العالمية: لقاح مضاد لـ كورونا على الأبواب

فضيحتك بجلاجل.. رواد السوشيال ميديا لـ ليلى سويف: بناتك مش متربية وإزاى بتدرسى فى الجامعة

أراد الاستمتاع بشهواته مع سيدة يرافقها.. طبيب يكشف السبب النفسي وراء تخطيط مرتكب جريمة فتاة الدقهلية

وصفه بـ "المثمر".. أول تعليق من رئيس وزراء إثيوبيا على اجتماع الاتحاد الإفريقي عن سد النهضة

محمد عواد يعلن إصابته بفيروس كورونا

السيسى يصدر قرارا بترقية العصار لرتبة فريق فخري..ومنحه وشاح النيل

بشرة خير.. عقار لـ علاج كورونا يتوفر خلال 3 أسابيع بالأسواق المصرية

حالة إيجابية واحدة في الجونة.. والتدريب بعد المسحة الثالثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ التايجر الشفاف.. إيمان العاصي تثير الجدل وتبرز أنوثتها

لن تتوقع.. طريقة للوقاية من فيروس كورونا

بـ الأبيض الجريء.. ليلى أحمد زاهر بإطلالة تخطف الأنظار