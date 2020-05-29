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أخبار البلد

هاشتاج #حظر_شامل_لمده_اسبوعين يتصدر تويتر.. شاهد

الجمعة 29/مايو/2020 - 02:30 ص
حظر التجول
حظر التجول
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مصطفى كرم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #خظى_شامل_لمدة_اسبوعين بعد زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا وتحطيها حاجز الألف إصابة يوميا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي : نبوس أيديكم ولا نعمل ايه اقسم بالله هنموت كلنا بالشكل ده احنه معندناش الإمكانيات اللي تساعد على علاج ووقاية العدد ده من المصابين ..بالله عليكم احبسونا اسبوعين ..كل دول العالم لما الارقام نطت لفوق عملوا حظر شامل ولما بدأت الزيادة تثبت وبدات تقل راحوا فكوا الحظر تدريجي.

وقال آخرون: ‏الشعب بينزل الشارع وهو هو نفس الشعب بيطالب بحظر كامل..ارحمنا يارب من الشعب ده..العالم كله خد الموضوع فى الاول باستهتار وبعدين التزموا واحنا ما شاء الله علينا وخدينها بالعكس..‏اللهم ارفع عنا البلاء..اللهم ارفع عنا البلاء.

وأضاف البعض قائلين: إن ‏الأعداد في زيادة وكنا في إجازة ما بالك البلد هتفتح من يوم الأحد ربنا يستر لازم حظر كامل والا هنضيع #حظر_شامل_لمده_اسبوعين.

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