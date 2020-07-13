بالفيديو.. كيف يقضى الحجاج ليلتهم بالمزدلفة فى زمن كورونا؟

أظهرت جولة لقناة العربية، التجهيزات المبدئية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لقضاء ليلتهم بمشعر مزدلفة قبل النفرة إلى منى.





وكشفت الجولة عن المساحة التشغيلية التى اعتمدتها وزارة الحج السعودية لاستقبال الحجاج فى مشعر مزدلفة لاستراحات مخصصة للحجاج للمكوث فيها قبل الذهاب إلى مشعر منى، يتم بداخلها تطبيق التباعد الاجتماعي، وبمقربة من مسجد المشعر الحرام.





وبحسب مراسل "العربية"، يتم تقسيم الحجاج إلى مجموعات داخل تلك الاستراحات؛ حرصًا على سلامتهم من فيروس كورونا المستجدّ.





وأنهت وزارة الحج والعمرة السعودية، أمس الأحد، فرز طلبات المتقدمين للحج هذا العام، إلكترونيا، من 160 جنسية.





وقالت الوزارة، فى بيان لها، إنه "‏وفقا لمعايير صحية وتنظيمية دقيقة، وحفاظا على سلامة ضيوف الرحمن، تم بحمد الله الانتهاء من فرز طلبات الحج لعام 1441هـ، إلكترونيًا للمتقدمين من 160 جنسية؛ وذلك لاختيار من سيؤدون فريضة الحج، نسأل الله أن يجعل حجهم مبرورًا وسعيهم مشكورًا"، حسبما أفادت صحيفة "سبق" السعودية.

ومن جهة أخرى، قررت وزارة الداخلية السعودية، في وقت سابق من اليوم، فرض غرامة قدرها 10 آلاف جنيه، للمخالفين لتعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة بدون تصريح خلال موسم الحج.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، الأحد، إنه تقرر معاقبة كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بلا تصريح بدءًا من تاريخ 28 / 11 / 1441هـ، وحتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، بغرامة مالية قدرها 10,000 ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.

ضوابط جديدة أعلنت عنها السلطات الصحية السعودية بشأن موسم الحج لهذا العام بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا بين الحجاج. من أهم تلك الضوابط منع تقبيل الحجر الأسود أو لمس الكعبة والالتزام بالتباعد الاجتماعي ووضع الكمامات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية) أن الضوابط تتضمن منع الدخول إلى المشاعر المقدسة بدون تصريح بدءا من يوم الأحد 28 من ذي القعدة الموافق 19 من يوليو حتى نهاية يوم الأحد 12 من ذي الحجة الموافق 2 أغسطس.

ويسمح بإكمال الحج للحالات المشتبه بإصابتها، بعد تقييمها من قبل الطبيب المختص، بحيث يتم إلحاقها بالمجموعة الخاصة بالحالات المشتبهة، كما تخصص عمارة منفصلة أو دور سكني على الأقل، وحافلة وجدول لمسار رحلة حج مناسب لوضع تلك الحالات.

وتقرر عدم تمكين أي شخص من القائمين على مسار الحج لديه أعراض مشابهه للإنفلونزا من العمل حتى زوال تلك الأعراض، والحصول على قرار التعافي بتقرير من الطبيب المعالج.

ويسمح بصلاة الجماعة مع التشديد على ارتداء الكمامة القماشية خلال صلاة الجماعة، وإبقاء مسافة التباعد بين المصلين، والرجوع في ذلك للبروتوكولات الخاصة بالمساجد.

وتضمنت الضوابط إلزام المعنيين بجدولة تفويج الحجاج إلى صحن الطواف، بما يضمن مسافة متر ونصف المتر على الأقل بين كل شخص وآخر، وتقليل الازدحام.

كما تتضمن منع لمس الكعبة المشرفة أو الحجر الأسود أو تقبيله، ووضع حواجز ومشرفين لمنع القرب من هذه الحواجز. وسيتم رفع السجاد الخاص بالحرم المكي واستخدام السجادات الشخصية من قبل الحجيج.

وسيقتصر دخول منة والمزدلفة وعرفات على من يحملون تصاريح للحج من الأحد الموافق 19 يوليو حتى الثاني من أغسطس 2020.