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سيارات

تعرف على أقرب محطة لتزويد الغاز الطبيعي من منزلك

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:02 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

بعد قرارات الرئيس السيسى الأخيرة بزيادة وتعميم فكرة السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى، حدثت حالة من الجدل بين ملاك السيارات على مواقع التواصل الاجتماعى بسبب تخوفهم من عدد من النقاط.


ولكن جاءت وزارة التجارة والصناعة وشركة غازتك وجميع الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار بتصريحات خلال الـ24 ساعة الماضية حتى يطمئن الجميع من تحويل سياراتهم الى غاز طبيعى بدلا من البنزين وتوضيح مميزات هذا التحويل.


وجاء تخوف آخر من المواطنين بسبب قلة محطات تزويد الغاز الطبيعي المنتشرة فى مصر، ولكن اكدت وزارة البترول ان الدولة وفرت فى جميع محافظات مصر محطات تزويد للغاز الطبيعى لتضمن بتغطية جغرافية كاملة للدولة المصرية ، ولمعرفة اقرب محطة تزويد بالغاز الطبيعى لمنزلك... اضغط هنا


والجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال خلال افتتاح مشروع الأسمرات 3 وعدد من المشروعات القومية أمس: "اللى عنده عربية بتكلفة مصاريف كتير.. نقول له هنقدر نساعدك تاخد قرض بأقل تكلفة ممكنة، بس يا ريت العربية دى تكون مجهزة بالغاز لأنها توفر نصف تكاليف الوقود، وهذا الأمر ينطبق على الميكروباص أو العربات الملاكي أو التاكسي".  

  

وشدد الرئيس السيسي على أن من حقوق الدولة إلزام السيارات الجديدة بالترخيص باستخدام الغاز الطبيعي، متابعا: "عربيات البنزين الجديدة لن ترخص إلا بالغاز ومن حقنا كدولة ننظم ونحافظ على بلدنا والمواد اللي في بلدنا تستخدم".

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