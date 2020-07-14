نائب رئيس البنك الأهلي: مبادرات لرفع الوعي المصرفي

أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن هناك مساعي لدى البنك لنشر الوعي المصرفي للجمهور، والتي تشمل المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري.
وقال "أبو الفتوح"، في تصريحات له، إنه من بين تلك الإجراءات تتم داخل وخارج الفروع التابعة للبنك للتواصل مع شرائح العملاء.
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وأوضح "أبو الفتوح" أن من بين المبادرات التي يقوم بها البنك الأهلي لرفع الوعي المصرفي؛ هي مبادرة البنك المركزي المصري لإعفاء المواطنين من رسوم إصدار البطاقات مسبقة الدفع "ميزة" لمدة 6 أشهر تبدأ من مارس الماضي.
وذكر أنه من بين تلك الإجراءات أيضا للتوسع في خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني والقضاء علي التعامل بالكاش ضمن مبادرة البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي.
وأعلن البنك الأهلي المصري في وقت سابق عن إصدار بطاقات الدفع المسبق " ميزة" لتصل لـ مليوني بطاقة حتى الآن؛ بما يتماشى مع سياسة البنك المركزي في السيطرة على التداول النقدي خارج البنوك والعمل على دخول جميع المعاملات القطاع المصرفي لما لها من تأثير إيجابي على الاقتصاد وزيادة الناتج القومي وتدعيم خطط الدولة في تعزيز المدفوعات الإلكترونية والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد.