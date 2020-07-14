وجيه أحمد: يتم تجهيز معسكرين للحكام قبل انطلاق الدوري.. فيديو

كشف وجيه أحمد القائم بمنصب رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أنه يتم التجهيز لمعسكرين للحكام قبل انطلاق الدوري بخلاف المعسكرات الأونلاين مع قبل الاتحاد الدولي.





وقال في تصريحات لبرنامج "ملعب اون تايم" على قناة أون تايم سبورتس 1: سنجري مسحة كورونا للحكام يوم 16 يوليو وكل حكم سيبقى في غرفة لحين ظهور نتيجة المسحة وبعدها نجمعهم كل اثنين في غرقة بعد ظهور نتيجة المسحات وفي اليوم الثالث يبدأ المعسكر.





وأوضح وجيه أن كل الحكام صرفوا مستحقاتهم بالكامل ، كما أن اللجنة الخماسية أرسلت لاستقدام أطقم رياضية للحكام من ألمانيا لكن ظروف الطيران تسببت في تأخر وصولها.





وأشار إلى أن السماعات الجديدة تم دفع مستحقاتها المالية وفي انتظار إرسالها للمطار وبالتأكيد سنبدأ بها عودة الدوري.





وشدد على أن أداء اللجنة الخماسية أداء مشرف ومحتررم وهم متعاونين وهم شباب صغار السن وواعدين ورأسينا محمد فضل ونجاحه في بطولة أمم إفريقيا بخلاف اعطاء الدعم لحسام الزناتي والذي نجح في منصبه.