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رياضة

عاوزين محمد صلاح يلعب في الزمالك.. أحمد مرتضى: سنكون وصيف الدوري هذا الموسم

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:45 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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حسام الحارتي
كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن موقف الفريق الأول من ترتيب جدول الدوري الممتاز لهذا الموسم .

وقال أحمد مرتضى منصور خلال لقائه بفضائية" النهار"" الزمالك سيحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز لهذا الموسم .

ومن جهة أخرى أعرب أحمد مرتضى منصور عن تمنياته بانضمام محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لصفوف نادي الزمالك .

وتابع:" محمد صلاح أحد النجوم البارزين على مستوى العالم، وأتمني انضمامه لنادي الزمالك".

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الماضية.
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