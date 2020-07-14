عاوزين محمد صلاح يلعب في الزمالك.. أحمد مرتضى: سنكون وصيف الدوري هذا الموسم

وقال أحمد مرتضى منصور خلال لقائه بفضائية" النهار"" الزمالك سيحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز لهذا الموسم .





ومن جهة أخرى أعرب أحمد مرتضى منصور عن تمنياته بانضمام محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لصفوف نادي الزمالك .





وتابع:" محمد صلاح أحد النجوم البارزين على مستوى العالم، وأتمني انضمامه لنادي الزمالك".





وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الماضية.