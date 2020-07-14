السيطرة على حريق محدود في غرفة أشعة الرنين بمستشفى كفر الشيخ الجامعي

سيطرت قوات الحماية المدنية بكفر الشيخ، برئاسة العميد رضا عبد الحميد، في الساعات الأولى من صباح اليوم، على حريق محدود نشب في المستشفى الجامعي ، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو خسائر في الأرواح.





وكان اللواء محمود حسن، مدير الأمن، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق في الطابق الأرضي بالمستشفى الجامعي.





وهرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية، للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده، وتبين نشوب الحريق بالطابق الأرضي في غرفة أشعة الرنين بقسم الأشعة.





وحرر رجال الشرطة محضرا بهذه الواقعة، حمل الرقم 2933 لسنة 2020 إداري قسم شرطة كفر الشيخ، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



