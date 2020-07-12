لأول مرة.. تركيب جهاز صدمات كهربائية داخلي بالقلب لشاب في جامعة كفر الشيخ

نجح فريق طبي بـ مستشفى كفر الشيخ الجامعي ، اليوم، في تركيب جهاز صدمات كهربائية داخلي لشاب عمره 35 عامًا، وذلك لأول مرة، بوحدة كهروفسيولوجية القلب، بقسم أمراض القلب والأوعية الدموية بالمستشفى.





وكان الشاب، قد دخل المستشفى الجامعي ، يُعاني من نوبات ارتجاف بطيني متكرر، ونجا من نوبات متكررة لتوقف عضلة القلب، وعقب إجراء الفحوصات اللازمة، تبين حاجته الماسة إلى تركيب جهاز صدمات كهربائية داخلي بالقلب.





ضم الفريق الطبي، الدكتور رضا بيومي، أستاذ ورئيس قسم أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد السيد، مدرس مساعد أمراض القلب بكلية الطب.





جدير بالذكر أن مستشفى كفرالشيخ الجامعي، يُساهم بشكل فعال في خدمة القطاع الطبي بمحافظة كفر الشيخ، ويحظى بدعم كبير واهتمام من الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، عميد كلية الطب.



