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فن

بعد أميتاب باتشان وابنه.. نجم هندي يصاب بـ فيروس كورونا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:46 ص
أميتاب باتشان وابنه
أميتاب باتشان وابنه
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سعيد فراج
تجددت حالة الجدل داخل أروقة الوسط الفني في بوليوود، وذلك بعدما أعلن النجم الهندي بارث سامثان، بطل مسلسل «لكنه لي»، عبر حسابه على إنستجرام، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، ليكون ثالث نجم هذا الأسبوع يصاب بالفيروس التاجي بعد أميتاب باتشان وابنه أبهيشيك. 

وكتب بارث سامثان، في منشوره: «لقد أجريت مسحة كوفيد-19 وظهرت النتيجة إيجابية على كل من خالطني الفترة الماضية أن يجري مسحة للاطمئنان على نفسه». 

يأتي ذلك بعدما، أعلن النجم العالمي ابهيشيك باتشان، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد دقائق من إعلان والده النجم أميتاب باتشان إصابته بـ كورونا أيضًا. 

وكتب ابهيشيك باتشان، في تغريدته عبر تويتر: «في وقت سابق من اليوم .. أصبت أنا ووالدي بفيروس كورونا - COVID 19. تم إدخال كلا منا إلى أعراض خفيفة. لقد أبلغنا جميع السلطات المطلوبة ويتم اختبار عائلتنا وموظفينا .. أطلب من الجميع أن يبقوا هادئين ولا داعي للذعر .. شكرا لكم». 

يأتي ذلك بعدما أعلن «اميتاب باتشان»، عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، ودخوله أحد مستشفيات العزل في الهند. 

وكتب أميتاب باتشان: «لقد أجريت اختبارا بشأن كوفيد-19 وجاءت النتيجة إيجابية .. تحولت الى المستشفى .. خضعت العائلة والطاقم لاختبارات ، النتائج منتظرة .. كل ما كان على مقربة مني في الأيام العشرة الأخيرة ، يرجى أن يخضعوا للاختبار». 
بارث سامثان بارث سامثان
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