ولهان لـ راشد الماجد تتجاوز 2 مليون مشاهدة

منذ طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 11 يوليو الجاري.

ســألت من سـوّاك يا أعـز مخـلـوق .. نصّ اللي في صدري من العشق يبلاك .. وان كان حُبّك عـوق انا راضي العوق .. دامي عجزت ألقالي محبوب يسواك".



