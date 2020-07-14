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رياضة

حديث الأب والأبناء.. تعرف على تصريحات رئيس الزمالك ونجليه

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 06:04 ص
مرتضي منصور وأبنائه
مرتضي منصور وأبنائه
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حسام الحارتي
تحدث المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ونجليه أحمد عضو مجلس إدارة النادي وامير المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء في العديد من الملفات وآخر تطورات أزمة نادي القرن واستعداد الفريق لاستئناف النشاط الرياضي.

وفيما يلي يبرز لكم موقع صدى البلد أبرز تصريحات رئيس نادي الزمالك ونجليه والتي جاءت كالتالي :


كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن موقف الفريق الأول من ترتيب جدول الدوري الممتاز لهذا الموسم .




أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، أنه كان ينوي عدم الترشح لرئاسة النادي في الانتخابات المقبلة.




أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه بإمكانه شراء الأرجنيتين ليونيل ميسي نجم برشلونة وضمه للزمالك.




أكد أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أنه تم إعداد وتجهيز مذكرة لإرسالها إلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف"؛ لبحث حقوق النادي في قضية نادي القرن.




أكد أمير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أنه من حق مرتضي منصور رئيس القلعة البيضاء التباهي بما حققه من نجاحات داخل النادي.




أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عرض على الأندية الأربعة التي ستلعب دوري الأبطال أن تقام مباراتي نصف النهائي في المغرب.



انتقد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الإعلامي إسلام الشاطر على هجومه على النادي الأبيض.




أكد أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن السويسري جروس المدير الفني السابق للقلعة البيضاء هو من طلب الرحيل عقب التفاوض لاستمراره مع الفريق.




أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه بإمكانه شراء الأرجنيتين ليونيل ميسي نجم برشلونة وضمه للزمالك.



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