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منوعات

فيديوهات تقشعر لها الأبدان.. أخ يجبر أخيه 5 سنوات على تدخين المخدرات

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:03 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
الأخوة سند ودعم لبعضهم البعض للقوام والسير على الطريق السليم، ولكن جاء أخ ليضرب بتلك الأمثال والأعراف التي عهدناها ورأينها في قواعد التربية، حيث يدفع شقيقه الطفل على شرب السجائر والمخدرات وتصويره في مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأخ يجبر أخيه الأصغر الذي يبدو على عمره  أنه لم يكمل بعد 5 سنوات على شرب السجائر الملفوف بداخلها حشيش ومخدرات، لم يكتفي بذلك فحسب بل كان يتلذذ بتصوير الطفل وهو مقبل على هذا الفعل.

وقد استنجد رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحماية الطفل وانتشاله من يد أخيه، فقالت صاحبة المنشورات على "الفيسبوك" والتي تدعى "آية إسماعيل:" الشخص ده بيشرب أخوه حشيش ومخدرات، أرجوكم ساعدونا نوصل لجهة من جهات حماية الأطفال أو أي جهة تقدر توقف الشخص ده وإنه يتحبس".

وأضافت في منشورها:" وساعدونا ان أهل الطفل يعرفوا المصيبة دي عشان يلحقوا ينقذوا الولد قبل ما يموت، اللي يعرف أي جهة او حد يفيد يمنشنه".

ويظهر في مقاطع الفيديو ، الأخ الكبير وهو يمسك بالسجائر بعد إشعالها ويوجها نحو شقيقه الصغير الذي بدوره يقوم بشربها.



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