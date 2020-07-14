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تعليم

بالأسماء.. جامعة القاهرة تعلن نتائج مسابقة تلاوة القرآن الكريم للطلاب والخريجين والعاملين لعام 2020

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:49 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ثابت البطل
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، نتيجة مسابقة تلاوة القرآن الكريم للطلاب والخريجين لعام 2020، والتي كان قد أعلن عنها "أون لاين" خلال شهر رمضان الماضي بمبادرة منه وتحت رعايته.


وقال الدكتور محمد الخشت، إنه فور الإعلان عن المسابقة توافدت فيديوهات المتسابقين من الطلاب والطالبات والخريجين على مستوى الجمهورية، وتم تشكيل لجنة تحكيم من الأساتذة المتخصصين والقراء وممثلين للأزهر ووزارة الأوقاف، ضمت كلا من: الدكتور عبد الله التطاوي، مساعد رئيس الجامعة للشئون الثقافية، والدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر، والشيخ محمود محمد الخشت، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، والدكاترة محمد أحمد عيسوى، وسعد عبد الرحيم، ورامى أحمد، ومحمد القاسمى.


وأضاف أن اللجنة فحصت جميع أعمال المتسابقين، وقدمت نتائج الفحص حسب ترتيب الدرجات التي منحها كل عضو، حيث تم جمع الدرجات وأخذ المتوسطات، وذلك بعد مراجعتها لغويا  والفحص من المنظور الفني الدقيق في علم القراءات.


وأوضح أن الجامعة قررت زيادة عدد الفائزين من الطلاب ليكونوا ٣٠ طالبا ومن الخريجين 19 فائزا، وذلك بدلًا من أول عشرة متنافسين كما كان مقررا، مشيرًا إلى أنه سيتم منح الفائز الأول لكل من الطلاب والخريجين عشرة آلاف جنيه لكل منهما، والثاني خمسة آلاف جنيه، والثالث ثلاثة آلاف جنيه، فيما يحصل الفائزون من الرابع حتى العاشر على ألف جنيه، وباقي الفائزين على جائزة خاصة قيمتها مبلغ 500 جنيه لكل منهم، بالإضافة إلى شهادة تقدير من جامعة القاهرة.


وأكد الدكتور محمد الخشت، أن المسابقة هدفها تقديم جيل جديد من القراء الشباب يستلهمون روح  كبار المقرئين دون تقليد، ويقدمون قراءة صحيحة بأداء جاذب ومتميز، مشددا على أن التجربة الفعلية أثبتت أن شباب مصر يمتلكون الموهبة في القراءة الماهرة للقرآن الكريم ولا يحتاجون سوى الفرصة للتعبير عن أنفسهم وهو ما أتاحته جامعة القاهرة، عندما استجبنا للمطالبات بألا تقتصر المسابقة على طلاب الجامعة فقط بل تشمل جميع  طلاب الجامعات والخريجين أيضا.


وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه سيتم  تحديد موعد توزيع شهادات التقدير وتكريم  الفائزين مع بداية العام الدراسى الجديد.
بالأسماء.. جامعة القاهرة تعلن نتائج مسابقة تلاوة القرآن الكريم للطلاب والخريجين والعاملين لعام 2020
بالأسماء.. جامعة القاهرة تعلن نتائج مسابقة تلاوة القرآن الكريم للطلاب والخريجين والعاملين لعام 2020
بالأسماء.. جامعة القاهرة تعلن نتائج مسابقة تلاوة القرآن الكريم للطلاب والخريجين والعاملين لعام 2020
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