بيل يثير الجدل مجددا بتصرفاته الغريبة على الدكة





والتقطت الكاميرات صورة له، جالسًا على دكة البدلاء تظهر عليه حالة لامبالاه، وفي يده ورقة على شكل منظار، يتطلع بها نحو فريق غرناطة.





وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "يبدو أن بيل غير متصل تمامًا بفريقه ريال مدريد".







هذه المرة، أثبتت أن بيل يتعمد استفزاز جماهير ريال مدريد، حيث كانت اللقطة الأولى عندما قام بتغطية عينيه بالقناع "الكمامة" خلال مواجهة ألافيس قبل الأخيرة.





ولم يشارك بيل في أخر 5 مباريات لعبها ريال مدريد، لكن زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، أكد في تصريحات صحفية أمس، الإثنين، أنه ليس لديه أي شكوى من تصرفاته.

أثار جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني، الجدل مجددًا، بتصرفاته أثناء جلوسه على دكة البدلاء، خلال مباريات فريقه في الليجا، آخرها أمام غرناطة ليلة أمس، والتي انتهت بفوز الميرنجي 2-1 بالجولة 36.