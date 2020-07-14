بعد الفوز على غرناطة.. مباراة واحدة تفصل ريال مدريد عن التتويج بالدوري الإسباني

حقق فريق ريال مدريد فوزا صعبا على منافسه غرناطة في مباراة أمس، الاثنين، التي أقيمت علي ملعب نويفو لو كارمينيس ضمن منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدورى الممتاز.











ويسعى زين الدين زيدان لمواصلة المشوار الناجح الذي بدأه مع ريال مدريد بعد فترة التوقف علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد ونجح في تحقيق الفوز في 8 مباريات بالدورى الإسباني ليشق طريقه نحو اللقب الـ34.





نجح ريال مدريد في استغلال سقوط برشلونة وفقدان النقاط حتى صعد إلى قمة الدورى الإسباني وبفارق 4 نقاط حتى الآن، حيث تعرض الغريم التقليدي فريق برشلونة، للتعادل أمام أشبيلية وسيلتا فيجو وأتليتكو مدريد.











وإذا حقق ريال مدريد الفوز في المباراة القادمة أمام فياريال يتوج رسميا بلقب الدورى الإسباني قبل الجولة الأخيرة من المسابقة.





ويعد فريق ريال مدريد أكثر الأندية تتويجا بلقب الدورى الإسباني، حيث نجح في تحقيقها 33 مرة حتى الآن متفوقا على الغريم التقليدي برشلونة الذي حقق اللقب 26 مرة.





وتقام المباراة بين ريال مدريد وفياريال يوم الخميس الموافق 16-7 في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن منافسات الجولة الـ37 من بطولة الدورى الإسباني.









ويحتل فريق ريال مدريد المركز الأول في جدول ترتيب الدورى الإسباني برصيد 83 نقطة، بينما جاء فريق برشلونة في المركز الثاني "الوصيف" برصيد 79 نقطة.









جدير بالذكر أن آخر بطولة دورى إسباني حققها ريال مدريد كانت عام 2016-2017 وتحت قيادة المدير الفني زيدان.