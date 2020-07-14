الإسكان تضخ 318 مليار جنيه لتطوير العشوائيات.. المالية تخصص 10 مليارات جنيه للصندوق خلال 2020 - 2021.. و152 ألف فدان بحاجة لإعادة التخطيط

انتهاء تطوير المناطق العشوائية المهددة للحياة بالمحافظات خلال 2020

الجزار: 318 مليار جنيه تكلفة إعادة تطوير 132 منطقة عشوائية

15.5 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة









قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن عدد المناطق العشوائية غير المخططة يبلغ نحو 132 منطقة.









وأوضح الجزار لـــ"صدى البلد"، أن مساحة هذه المناطق الإجمالية يبلغ نحو 152 ألف فدان تقريبا.









وأضاف وزير الإسكان، أنه تم تنفيذ أعمال التطوير بـ53 منطقة منها بمساحة 4616 فدانًا، وجارٍ تنفيذ أعمال التطوير بـ79 منطقة بمساحة 6941 فدانًا.









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وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية للتطوير تصل إلى 318 مليار جنيه، لرفع كفاءة البنية الأساسية، وذلك إلى جانب مشروعات تطوير الأسواق العشوائية، والتى يبلغ عددها 1105 أسواق، بها 306313 وحدة، حيث تم تطوير 20 سوقًا بها 3033 وحدة، وجارٍ تطوير 20 سوقًا أخرى، بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه.









على جانب آخر، كشف المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، عن ضخ 15.5 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.



