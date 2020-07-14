AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

الإسكان تضخ 318 مليار جنيه لتطوير العشوائيات.. المالية تخصص 10 مليارات جنيه للصندوق خلال 2020 - 2021.. و152 ألف فدان بحاجة لإعادة التخطيط

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:15 م
عاصم الجزار وزير
عاصم الجزار وزير الإسكان
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
  • انتهاء تطوير المناطق العشوائية المهددة للحياة بالمحافظات خلال 2020
  • الجزار: 318 مليار جنيه تكلفة إعادة تطوير 132 منطقة عشوائية
  • 15.5 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة


قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن عدد المناطق العشوائية غير المخططة يبلغ نحو 132 منطقة.


وأوضح الجزار لـــ"صدى البلد"، أن مساحة هذه المناطق الإجمالية يبلغ نحو 152 ألف فدان تقريبا.


وأضاف وزير الإسكان، أنه تم تنفيذ أعمال التطوير بـ53 منطقة منها بمساحة 4616 فدانًا، وجارٍ تنفيذ أعمال التطوير بـ79 منطقة بمساحة 6941 فدانًا.


اقرأ أيضا:


وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية للتطوير تصل إلى 318 مليار جنيه، لرفع كفاءة البنية الأساسية، وذلك إلى جانب مشروعات تطوير الأسواق العشوائية، والتى يبلغ عددها 1105 أسواق، بها 306313 وحدة، حيث تم تطوير 20 سوقًا بها 3033 وحدة، وجارٍ تطوير 20 سوقًا أخرى، بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه.


على جانب آخر، كشف المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، عن ضخ 15.5 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.


وأوضح صديق لـــ"صدى البلد"، أن الصندوق أنفق استثمارات تقدر بــ11 مليار جنيه لتطوير المناطق الخطرة والمهددة للحياة، وسيقوم بضخ 4.5 مليار جنيه لنفس الغرض خلال العام المالى الجارى 2020 - 2021.


وتابع الرئيس التنيذي للصندوق، أن العام المالى الجارى الذي بدأ قبل أيام سيشهد انتهاء تطوير المناطق العشوائية المهددة للحياة بالمحافظات.


وقال إنه سيتم كذلك خلال النصف الثاني من العام المالى والنصف الأول من العام الجديد 2021، البدء فى تطوير المناطق غير المخططة.


وأضاف أن وزارة المالية "وفرت تمويلا استثماريا حوالى 10 مليارات جنيه للصندوق، خلال العام المالى الجديد، ولا توجد أى مشكلات تمويلية تواجهنا لاستكمال مخططات تطوير المناطق العشوائية بالمحافظات، وانتهينا بالفعل من المناطق الخطرة فى 13 محافظة، وسنعلن انتهاء باقي مشروعاتنا بالمحافظات تباعا قبل نهاية 2020". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدولة تضخ 60 مليار جنيه للقضاء على العشوائيات خلال 6 سنوات

خاص | إنشاء 44 ألف وحدة سكنية لاستيعاب قاطني العشوائيات بالقاهرة

10 مليارات جنيه لتطوير المناطق غير الآمنة والانتهاء من المشروعات خلال العام الحالى

مصر بدون عشوائيات خلال 6 أشهر.. تفاصيل

تخصيص 10 مليارات جنيه لمشروعات العشوائيات خلال 2020 - 2021.. وانتهاء تطوير المناطق غير الآمنة خلال 6 أشهر

وزير الإسكان يستعرض جهود الدولة في تطوير المناطق العشوائية.. تنفيذ مليون شقة باستثمارات 200 مليار جنيه.. منها 61 مليارا للمناطق غير الآمنة

ترشيحاتنا

وزيري يكشف تفاصيل اكتشاف أثري يرجع إلى العصر البطلمي بـ الهضبة الصحراوية

أخبار الحوادث .. مأساة أمل طالبة الدقهلية .. إحالة المتهمين بالتحرش بـ هنا الزاهد للمحاكمة .. براءة العادلي في الاستيلاء على أموال الداخلية.. وطالب يدير 12 "جروب" لتسريب امتحانات الثانوية

النقض تؤيد براءة العادلي و٨ آخرين في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية

نشرة الفن| مي كساب تعلق على أزمة يوسف الشريف بسبب رفضه القبلات.. الحكم بالحبس 13 عاما على بطل حريم السلطان

السيسي يصدق على تعديل أحكام قانونى الكلية الفنية العسكرية وطب القوات المسلحة

وقوفك جنبي وفضلك عليا مقدرش أنساه.. مدرب المنتخب يعتذر لـ تيجانا الزمالك

AdvertisementS

مأساة أمل طالبة الدقهلية.. اغتصبت قبل فرحها بأسبوع.. المجنى عليها: عايزة أثبت نسب بنتى.. والمتهم لخطيبها: مش هتنفع ليك ولا لغيرك.. فيديو وصور

وزيري يكشف تفاصيل اكتشاف أثري يرجع إلى العصر البطلمي بـ الهضبة الصحراوية

بعد ضم طاهر محمد طاهر.. شوبير يعلن صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

شوبير يحسم الجدل حول انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي فى الصيف

السيسي يصدق على تعديل أحكام قانونى الكلية الفنية العسكرية وطب القوات المسلحة

فيديو جراف.. الأبناء ضبطوا الأم في أحضان العشيق.. ودماؤه تكشف مفاجأة

فتح باب التقديم للمرحلة الثانية للحصول على مدفن بجبانات وادي الراحة بالقاهرة

هل هناك موجة فعليا لفيروس كورونا على مصر .. الصحة تجيب

شوبير يكشف كواليس صفقة تبادلية قوية بين الأهلي وبيراميدز

الأوقاف: 30 مليون جنيه مناصفة مع محافظة جنوب سيناء لإنشاء مسجد التجلي بسانت كاترين

إحالة 5 متهمين بالتحرش بهنا الزاهد للمحاكمة العاجلة

إيه الهبل ده؟!.. مي كساب تعلق على أزمة يوسف الشريف بسبب رفضه القبلات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحذيرات الصحة.. اكتشف موعد الموجة الارتدادية لفيروس كورونا على مصر

والد جيجي وبيلا حديد ينشر وثيقة تثبت نسبه إلى آل البيت.. شاهد

هل هناك موجة فعليا لفيروس كورونا على مصر .. الصحة تجيب