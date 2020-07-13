تطوير العشوائيات: القضاء علي المناطق غير الأمنة نهاية 2020 والعشوائية 2030.. فيديو

قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات, إننا سنقضي علي المناطق الخطرة والغير أمنة نهاية 2020 والمناطق العشوائية بنهاية 2030.

وأضاف المهندس خالد صديق خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام" المذاع علي قناة "تن" الفضائية, أن العشوائيات تنتشر مثل السرطان بسرعة كبيرة.

وتابع المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات, أنه تم إنشاء مليون وحدة سكنية منها 750 ألف وحدة سكنية إسكان اجتماعي متوسط و250 ألف وحدة لتطوير العشوائيات.

وأوضح المهندس خالد صديق أنه أصبح حاليا لدينا 13 محافظة خالية من المناطق الخطرة والغير آمنة.

وأشار إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعطي أوامره اليوم بانشاء حي الاسمرات 4, مضيفا ان الرئيس السيسي يشعر باحتياجات المواطنين ويعمل على تلبيتها.