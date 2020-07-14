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تعليم

نائب رئيس جامعة حلوان يتفقد أعمال الإحلال والتجديد بمنشآت الإدارة العامة لرعاية الشباب

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:40 م
صدى البلد
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حسام الفقي
قام الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب،بجولة داخل موقع الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، حيث باشر أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة لكافة الأبنية والمنشآت واللاندسكيب للموقع العام بها.


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يأتي ذلك في إطار الجهود الدؤوبة والمستمرة التي تقوم بها الجامعة برئاسة أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، للتطوير الشامل و التحديث المستمر بكافة مواقع الجامعة بما يجعلها تواكب روح العصر ويفي باحتياجات الطلاب و أعضاء هيئة التدريس و الإداريين ويحقق أفضل مستويات الكفاءة ، مع الاستغلال الأمثل لكافة موارد وإمكانات الجامعة.

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