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محافظات

نقل مدير مستشفي عزل أبو خليفة بالإسماعليلية للمراكز الطبية المتخصصة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:53 م
قرار
قرار
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انجي هيبة
أصدرت المراكز الطبية المتخصصة، صباح اليوم الثلاثاء، قرارا بتكليف الدكتور محمد حسن السعيد نائب مدير مستشفى عزل أبو خليفة للعمل كمدير للمستشفى بداية من اليوم وحتى 31 ديسمبر 2020.

وشمل القرار إمكانية إلغاء القرار قبل نهاية المدة الزمنية طبقا لمستوى الأداء ولصالح العمل.

وقالت المصادر الطبية، إنه تم نقل الدكتور على حطب مدير المستشفى السابق الي امانة المراكز بوزارة الصحة، ولم يحدد بعد طبيعة عمله الجديد.

وأوضحت مصادر أن الدكتور محمد حسن السعيد طبيب عظام، ومن أكثر الأطباء الذين أجروا عمليات عظام داخل المستشفى.
نقل مدير مستشفي عزل أبو خليفة بالإسماعليلية للمراكز الطبية المتخصصة
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