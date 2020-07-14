كرم جبر : تراخيص كافة وسائل الإعلام ستكون بموافقة جميع الأعضاء

قال الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الموافقة على تراخيص الوسائل الإعلامية المختلفة ستكون بموافقة جميع أعضاء المجلس الأعلى وليس رئيس المجلس فقط.





وتابع جبر ، خلال المؤتمر الصحفى اليوم: " كما ستتم الموافقة على القرارات المالية والإدارية بموافقة جميع أعضاء المجلس أيضا".









وأضاف انه في اجتماع المجلس الماضي قررنا إلغاء القرارات الشفهية، ولن يكون هناك قرارات شفوية إطلاقا.









وأكد أن المجلس قرر تحويل الموقع الالكترونى لموقع خدمي وليس صحفيا .







