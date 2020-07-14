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أخبار البلد

كرم جبر : تراخيص كافة وسائل الإعلام ستكون بموافقة جميع الأعضاء

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:15 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
قال الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الموافقة على تراخيص الوسائل الإعلامية المختلفة ستكون بموافقة جميع أعضاء المجلس الأعلى وليس رئيس المجلس فقط.
 

وتابع  جبر ، خلال المؤتمر الصحفى اليوم: " كما ستتم الموافقة على القرارات المالية والإدارية بموافقة جميع أعضاء المجلس أيضا".


وأضاف انه في اجتماع المجلس الماضي قررنا إلغاء القرارات الشفهية، ولن يكون هناك قرارات شفوية إطلاقا.


وأكد أن المجلس قرر تحويل الموقع الالكترونى لموقع خدمي وليس صحفيا .


وأشار إلى أن المجلس له 23 صلاحية و سنمارسها جميعا بالشكل القانوني، موضحا أن المجلس يتعاون مع وزارة الدولة للإعلام فى ضوء قرار رئيس الوزراء بصلاحيات الوزارة .
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