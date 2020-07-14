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أخبار البلد

تكلفته 1.050 مليار جنيه.. رئيس الوزراء يتفقد محور كلابشة على النيل بأسوان

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:45 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ أسوان، ورئيس هيئة الطرق والكبارى، مشروع محور كلابشة على النيل بالمحافظة، وكذا أعمال ازدواج طريق القاهرة - أسوان الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى إدفو.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أثناء زيارته لمحافظة أسوان اليوم، الثلاثاء، أن هذا المشروع من أهم المحاور التي يتم تنفيذها على نهر النيل لربط الشرق بالغرب؛ الأمر الذي يسهم في الإسراع بمعدلات التنمية في أسوان والمحافظات الأخرى المجاورة، قائلا: هذه محاور تنمية حقيقية، والدولة وضعت على عاتقها النهوض بكافة القطاعات في محافظات الصعيد، لتحسين جودة الحياة لأهالينا بهذه المحافظات. 

وطالب رئيس الوزراء بتكثيف العمل؛ للانتهاء من هذا المشروع، وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة، وذلك من أجل تيسير حركة البشر والبضائع.

من جانبه، أشار رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري إلى أن محور كلابشة يتكلف 1,050 مليار جنيه ويبلغ طوله 23 كم وعرضه 21م، بواقع حارتين مروريتين بكل اتجاه ويشمل 14 عملًا صناعيًا، و9 كباري من أهمها كوبري الطريق الزراعي الشرقي، وكوبري النيل، وكوبري على الطريق الزراعي الغربي، وكوبري على الطريق الصحراوي الغربي، بالإضافة إلى 5 أنفاق؛ وذلك لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

وأوضح رئيس هيئة الطرق والكباري أنه تم تنفيذ 92% من كافة الأعمال الخاصة بالمشروع، كما تم الانتهاء من آخر باكية من كوبري النيل بالمحور، لافتًا إلى أن هذا المحور يعد محورًا عرضيًا متكاملا يقع شمال مدينة كوم أمبو في أسوان، ويربط بين شبكة الطرق شرق النيل المتمثلة في الطريق الزراعي الشرقي، وشبكة الطرق غرب النيل والمتمثلة في الطريق الصحراوي الغربي.

وعقب ذلك، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال تطوير طريق القاهرة - أسوان الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى إدفو بطول إجمالي 98 كم، والتي تم تقسيمها على 10 قطاعات لسرعة الإنجاز بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، وتشمل هذه الأعمال إنشاء ازدواج للطريق القائم بعرض 10.3م، بواقع حارتين مروريتين ضمن أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير طريق القاهرة/ أسوان الصحراوي الغربي وامتداده حتي أرقين .

تجدر الإشارة إلى أن القيادة السياسية وافقت على إنهاء تطوير طريق القاهرة/ أسوان الصحراوي الغربي وامتداده حتى أرقين بطول ١٢٥٥ كم خلال ٤ سنوات، على أن تكون مراحل المشروع وفقًا لأولويات التنفيذ؛ بحيث تشمل المرحلة الأولى التقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول ٢٣٠ كم، بينما تشمل المرحلة الثانية المسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول ٩٠ كم، وكذلك المسافة من إدفو مرورا بأسوان وحتى  توشكي بطول ٣٥٠ كم، أما المرحلة الثالثة فتشمل المسافة من محور ديروط مرورًا بأسيوط وسوهاج وحتى قنا بطول ٢٥٠ كم، على أن تشمل المرحلة الرابعة المسافة من قنا مرورًا بالأقصر حتى إدفو بطول ٢٣٥ كم، وكذلك المسافة من توشكي حتى أرقين بطول ١٠٠ كم.

تكلفته 1.050 مليار جنيه.. رئيس الوزراء يتفقد محور كلابشة على النيل بأسوان
تكلفته 1.050 مليار جنيه.. رئيس الوزراء يتفقد محور كلابشة على النيل بأسوان
تكلفته 1.050 مليار جنيه.. رئيس الوزراء يتفقد محور كلابشة على النيل بأسوان
تكلفته 1.050 مليار جنيه.. رئيس الوزراء يتفقد محور كلابشة على النيل بأسوان
تكلفته 1.050 مليار جنيه.. رئيس الوزراء يتفقد محور كلابشة على النيل بأسوان
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